Faruk Bildirici: Hilafet isteyen laiklik düşmanı imamın  sözlerini aynen yayımlamak yanlıştı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, hilafet çağrısı yapan ve sanatçı Sezen Aksu'ya hakaret eden Ankara Melike Hatun Camisi imamı Halil Konakçı’ya dair haberlerde imamın sözlerini aynen yayımlamanın yanlış olduğunu savundu.

Bildirici, farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "Ancak sosyal medyada çok sayıda kullanıcının paylaşması gibi, haberlerde de İmam Konakçı’nın sözlerini geniş biçimde ve görüntülü olarak yayımlamak yanlıştı. İmam bu sayede görüşlerini tahmin edebileceğinden daha geniş bir çevreye duyurma ve propaganda yapma fırsatı buldu. Haberlerde ve televizyon programlarında sözlerini özetlemek, kısaca ne dediğini aktarmak yeterliydi." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki, bir kişi terör çağrısında bulunduğunda ya da insanları suç işlemeye çağırdığında bunları aynen yayımlamak düşünülemezse, bir sanatçıya hakaret eden, Cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye, anayasaya ve yasalara karşı çıkan bir imamın sözleri de olduğu gibi okur ve izleyicilere aktarılmamalıydı. Uyuşturucu kullanmayı övme, ayrımcılık ve nefret söylemi gibi başka örnekler de verilebilir. Terör eylemleriyle ilgili haber vermek ile terörün propagandasını yapmak gibidir bu. Arada ince bir sınır çizgisi vardır; söylenenleri aynen yansıttığınızda -istemeden de olsa- sınırı aşmış olursunuz. İmam Konakçı’nın hilafet çağrısı haberlerinde de bu sınır aşıldı. Meslektaşlarımın dikkatini çekmek isterim…"