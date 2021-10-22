Faruk Bildirici: Hakaretlerle, düşmanlaştırmayla  dolu olmasına rağmen Yeni Akit iktidarın gözdesi ve etkili

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, hükûmete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin haberlerinde bu ay kullandığı hakaretleri sıraladı. Bildirici, “Hakaretlerle, düşmanlaştırmayla dolu olmasına rağmen Yeni Akit iktidarın gözdesi ve etkili” düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, farukbildirici.com'da kaleme aldığı yazıda, "Ankara Barosu’nun suç duyurusundan sonra Yeni Akit’in hakaret dolu üslubunun yeni örneklerini görebilmek için ekim ayı içerisinde yayımlanan nüshalarını inceledim. Sadece haberlere bakınca bile hayli uzun bir liste çıktı" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici şu ifadeleri kullandı:

CHP’lilere “küstah” ve “saygısız” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’ye gelişi sırasında yaşananlar “CHP ve HDP’den yine saygısızlık” olarak nitelendiriliyor. “Saygısızlık” başlığına haberde bir de “küstahlık” ekleniyor. Üstelik de “Zillet İttifakının bileşenleri” diye tanımlanarak CHP ve HDP birlikte hareket etmiş gibi gösteriliyor; “Zillet” diye de hakaret ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık kullandığı “zillet” sözcüğü, hor görülen, aşağılanan, alçalan anlamında. (2 Ekim)

BirGün’e “domuz” BirGün gazetesinin “Boğaziçililer yine hedefte” başlıklı haberi Arşiv sayfasında “Çarpıtmaya devam” başlığıyla yorumlanıyor. Erdoğan’ın bütün öğrencileri değil Rektör’ün makam aracının üzerine çıkanları kastettiği belirtiliyor. Son cümle hakaret dolu: “Bu gerçeği domuz gibi bilmenize rağmen neden hâlâ çarpıtma yapıyorsunuz?” (7 Ekim)

CHP’li belediye başkanına “Faşo” Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın toplu taşımda üniversite öğrencileri arasında ikametli-ikametsiz ayrımı yapmasıyla ilgili haberin başlığı “CHP’li faşo Tanju’dan çifte vurgun”. “Faşo” demekle kalınmıyor, bir de haberde “Özcan’ın çirkin bir kurnazlık örneği sergilediği” gibi bir ifade kullanılıyor. (7 Ekim)

FOX’a “alçaklık” Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın 6 Ekim’de FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına çıkarılmasıyla ilgili haberde “6-8 Ekim’de Fox alçaklığı” başlığı yer alıyor. FOX’a hakaret etmenin yanı sıra mahkeme yerine geçilip Selahattin Demirtaş hakkında hüküm de veriliyor. (7 Ekim)

Millet İtifakı’na “istismar” “Millet değil istismar ittifakı” başlığının altına “CHP, İP, HDP, SP ve DP koalisyonundaki sözde millet ittifakı, Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir takiyye örneği sergiliyor” deniliyor. HDP yine Millet İfttifakı’nın parçası olarak gösteriliyor, bir de “sözde”, “takiyye” gibi nitelemeler kullanılıyor. (8 Ekim)

İmamoğlu’na “Yunanoğlu” nefreti Haberin başlığı, “Nesin Vakfı’nın suflesiyle mescit inşaatını durduran İmamoğlu’na tepki ‘Yunanoğlu olsa yaptığı normaldir derdik”. Fotoğraf altına da “Yunanistan gezisi ‘Atalarını ziyaret’ olarak nitelendirilen İmamoğlu” ifadesi bulunuyor. İç sayfada ise fotoğraf üzerinde “Takiyyeci Ekrem’den ayrımcılık” suçlaması göze çarpıyor. (9 Ekim)

Kılıçdaroğlu’na “Ağzı kan kokuyor” CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili manşet “Ağzı kan kokuyor”. Spotta da “Millet iradesi yerine vesayetin karanlık ellerinden iktidar dilenen zillet ittifakının büyük ortağı” deniliyor. Fotoğrafın üzerine de “Karanlık mihraklara işaret veriyor” cümlesi yer alıyor. (10 Ekim)

Akşener’e “Zillet İttifakı’nın başaktristi” İyi Parti, Akit için “Zillet İttifakı’nın yavru bileşeni”. Bu küçümseyici niteleme, “Akşener rolünü iyi oynuyor” başlığı altında da tekrarlanıyor. Akşener “Zillet tiyatrosunun başaktristi” diye damgalanıyor. (11 Ekim)

Babacan’a “dönek” Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Erdoğan’ın U dönüşüne ihtiyacı var” sözlerine Akit’in arşiv sayfasında “Dönmek sizin işiniz” yanıtı veriliyor. (13 Ekim)

RSF’ye “etki ajanları” Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) Ankara’daki temaslarıyla ilgili haber “Soros’un kalemşorleri şer cephesiyle kolkola” başlığı taşıyor. Haberde “RSF ülkenin hassas noktalarını kaşıdı”, “etki ajanları”, “tuhaf buluşma”, “TBMM’ye sıçrayan Sorosçular” gibi ifadeler kullanılıyor. (14 Ekim)

Millet İttifakı’na “Haçlı” ve “Şer” “Şer ittifakının hedefi Erdoğan’sız Türkiye” başlığının yanında “Haçlı, Zillet İttifakı ve işbirlikçileri Türkiye’yi engellemek için dört koldan saldırıyorlar” deniliyor. Millet İttifakı partilerine çeşitli sıfatlar yakıştırılıyor. Üstelik de bu partiler Türkiye’nin düşmanlarıyla iş birliği içinde olmakla suçlanıyor. (15 Ekim)

Cumhuriyet’e “terör sevicilerin hamisi” Akit’in Arşiv sayfasında Cumhuriyet gazetesinin tutuklanan Boğaziçi Üniversiteli öğrencilere ilaçlarının verilmediği haberinin kupürü yer alıyor. Yanında da “Cumhuriyet’in sancısı geçmez” başlığı altında “terör sevicilerin hamisi Cumhuriyet”, “Varsa bu sancıyı geçirecek bir ilaç verin gitsin” deniliyor.

Adına gazete, yaptıklarına da gazetecilik deseler de bunun gazetecilikle ilgisi yok, tamamen siyasi bir yayın organı.