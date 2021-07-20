Faruk Bildirici: Haber yerine tahmin yazan ve güya Saray'a yakın gazeteciler, Erdoğan'ın KKTC'deki 'müjdesi'ni tutturamadı, mahcup olup özür de dilemediler!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik.” açıklamasının ardından hükûmete yakın gazetecilerin tahminlerinin tutmadığını hatırlatarak, "Haber yerine tahmin yazan ve güya Saray'a yakın gazeteciler, Erdoğan'ın KKTC'deki 'müjdesi'ni tutturamadı, mahcup olup özür de dilemediler!" yorumunu yaptı. Bildirici, "Erdoğan’ın KKTC’ye müjde vermesine ilişkin haberler de gazetecilik reflekslerinin ne kadar zayıfladığının ve habercilik ile siyasi propagandanın birbirine karışmasının yeni bir göstergesi oldu." görüşünü savundu.

Bildirici, farukbildirici.com'da yayımladığı yazısında, "Tahmin ve senaryo yazımında uçuşa geçen gazeteciler bu kadar çok tahminde bulundular ama içlerinden biri bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin ne olacağını bilemedi. Erdoğan, 'Parlamento binasının da olduğu bir Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve Millet Bahçesi' yapılacağını açıklayarak bu gazetecileri şaşırtmış oldu." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici şunları kaydetti:

"Ama gazete ve internet siteleri bir gün önce yazdıkları tahmin ve senaryoları hemen unutarak, Erdoğan’ın ne kadar büyük bir “müjde” verdiğini duyurmaya giriştiler. Akşam, “Erdoğan beklenen müjdesini açıkladı”, Hürriyet, “Müjdenin şifreleri”, Milliyet “Külliye müjdesi”, Sabah “Külliye projesiyle KKTC perçinlenecek”, Türkiye “Külliye ve Meclis binası: Kıbrıs’a iki kalıcı eser”, Yeni Şafak, “KKTC’ye külliye ve Meclis binası” başlıklarıyla yayımlandı. Geziye katılan gazetecilerden Abdülkadir Selvi de Hürriyet’te “Müjde gerçekten müjde oldu” diye yazdı.

Bir gün önceki tahminlerinin yanlış çıktığını yazan olmadı. Bir gazete, bir internet sitesi, bir televizyon kanalı bile yanlış yazdığı ve gerçek dışı beklenti yarattığı için okurlarından özür dilemedi.

Dahası iktidar medyasındaki haberler, çoğunlukla sadece Erdoğan’ın konuşması ve beraberindekiler hakkındaydı. Erdoğan’ın parlamentodaki konuşmasını muhalefetin boykot ettiği de yoktu haberlerde, Erdoğan’ın “müjdesi”nin KKTC’de nasıl karşılandığı da…

Bu bilgilere sadece Cumhuriyet, Birgün, Gazete Pencere ile T24, OdaTV, Bianet, Medyascope ve Gazete Duvar gibi sitelerde rastladım.

Oysa Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve park yapma projesi, KKTC’nin hiçbir sorununa yanıt vermiyor, hiçbir soruna çözüm getirmiyordu. Yaratılan beklentilerin tümü boşa çıkmıştı. Türkiye’deki iktidar medyasının yaratmaya çalıştığı havanın tersine KKTC medyasında Erdoğan’ın projesi öyle pek de heyecan yaratmamıştı.

Erdoğan’ın KKTC’ye müjde vermesine ilişkin haberler de gazetecilik reflekslerinin ne kadar zayıfladığının ve habercilik ile siyasi propagandanın birbirine karışmasının yeni bir göstergesi oldu.

İktidar medyasındaki haber ve yorumlar, “müjde”yi büyütüp, olmadık senaryolar yazarak, Erdoğan’ın gezisinin propagandasını yaptılar. Geziyle ilgili beklentiyi büyüttüler, dikkatleri geziye çektiler. Siyasi iktidar, bir kez daha gazeteciliği araç olarak kullandı."