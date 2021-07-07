Faruk Bildirici: Gazetelerin otomotiv sayfaları birbirinin aynı, bülten haberleriyle kaplı, ver reklamı al manşeti!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Gazetelerde her pazartesi yayımlanan otomotiv sayfalarının temel özelliği otomotiv şirketlerinin açıklama, bülten, tanıtım haberlerinin ağırlığını oluşturması ve bu sayfaların reklam servisleri ile bağlantılı hazırlanması. Yeni çıkan bir modelin reklamı ne kadar büyükse haberi de o kadar geniş oluyor bu sayfalarda…" değerlendirmesini yaptı. Bildirici, "Gazetelerin otomotiv sayfaları birbirinin aynı, bülten haberleriyle kaplı, ver reklamı al manşeti!" düşüncesini dile getirdi.

"Otomotiv sayfasının manşetinden veren gazetelerin tamamı, 22 Haziran’da Bayon’un yarım sayfa genişliğinde reklamını yayımlamışlardı"

Bildirici, farukbildirici.com'da yer alan yazısında, "Nitekim 5 Temmuz Pazartesi günü Akşam (Otofocus), Cumhuriyet (Otomobil), Karar (Oto mobil), Milliyet (Otokolik), Posta (Hakan Çelik), Türkgün (Otomobil sahibi), Yeni Şafak (Oto) gazetelerinin otomotiv sayfalarının manşeti aynıydı. Hyundai’nin satışına başladığı Bayon modeli araçla ilgili haberler manşetleri kaplamıştı. Bu aracı, otomotiv sayfasının manşetinden veren gazetelerin tamamı, 22 Haziran’da Bayon’un yarım sayfa genişliğinde reklamını yayımlamışlardı. Bayon reklamı alan gazetelerden biri olan Sabah (8’inci Vites), Bayon’u ikinci büyük haber olarak vermişti. Yarım sayfa reklam alanlardan sadece Hürriyet (Ototekno), bu aracın haberini o gün sayfaya koymamıştı. Ama onda da bu araçla ilgili olarak daha önce çeşitli haberler çıkmıştı." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Hatta otomotiv sayfası olmayan ama 22 Haziran’da yarım sayfalık Bayon reklamı alan Türkiye, Yeni Akit ve Yeni Çağ gazeteleri de 5 Temmuz’da geniş haber yapmışlardı. Bu örnek, otomotiv sayfalarındaki haberlerin büyüklüğünün ilgili otomobil şirketlerinin o gazetelere verdikleri reklamlarla doğru orantılı olduğunun somut kanıtı. Reklamı veren manşeti alabiliyor.

Zaten otomotiv yazarlarının yarısı gazeteci kökenli değil, otomotiv sektöründen ya da farklı alanlardan gelen kişiler. Öyle olunca da otomotiv sayfasında yayımlanan haberlerin unsurları eksik olabiliyor ve tek yanlı bir bakışla sunuluyor. Şunu hepimiz biliyoruz ki, asıl mesele gazete sahiplerinin ve onların yönlendirdiği reklam servislerinin otomotiv sayfaları üzerinde kurduğu baskı. Reklam Servisleri, otomotiv sayfalarını otomotiv sektöründen gelecek reklamlar için araç olarak görüyor; çoğunlukla da bu sayfaları hazırlayan uzmanlarla birlikte çalışıyorlar. Otomotiv yazarları editoryal bağımsızlıklarını kazanmadığı sürece özgün içerik üreten, üretici şirketler kadar tüketicilerin de çıkarını gözeten otomotiv sayfaları hazırlanamaz. Otomotiv sayfalarında “Ver reklamı al manşeti” mantığı sürer gider…"