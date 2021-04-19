Faruk Bildirici: Ey kabine değişikliği bu gece geldiysen üç kere vur, yazarlarımız perişan

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bir süredir beklenen kabine değişikliğiyle ilgili gazeteci ve medya organlarının kulislerini “toto haberciliği” diyerek eleştirdi. Bildirici, “Ey kabine değişikliği bu gece geldiysen üç kere vur, yazarlarımız perişan” başlıklı yazısında, “Bakan toto haberleri tutmayan tüm meslektaşlarıma önerim, yanlış bilgi verdikleri için özür dilemeleri ya da en azından nedenini okura/ izleyiciye açıklamaları. Gazetecilik bugün yazdığını yarın unutacağın bir meşgale değil” eleştirisinde bulundu.

“Açık söylemek gerekirse, AKP’nin 24 Mart’ta yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi ‘kulis haberciliği’nin iflasını kanıtladı” diyen Bildirici, kabine konusunda tek karar verici ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Erdoğan gazetecilere fısıldamadığına göre, kulislerde konuşulanlara dayanarak “kabine değişikliği” haberi yazmak, habercilik değil toto oynamak, tahminde bulunmak” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı’nın kabineye ilişkin yapılan kulis haberlerini eleştirdiği satırlarını da hatırlatan Bildirici, kabine değişikliğine ilişkin kulis yazan gazetecileri hatırlatarak, “Bu kadar kesin ifadelere rağmen günler geçti ve Erdoğan bakan değişikliği yapmadı” dedi.

“Merak ediyorum, bu tür isabet kaydetmeyen ‘kabine toto haberciliği’ yapan gazeteci arkadaşlar, bu haberlerin okurda ve izleyicide nasıl travmalar yarattığının farkındılar mı?” sorusunu gündeme getirerek, “Yanıltılan okur ve izleyicinin, isabet kaydetmeyen bakan değişikliğini yazan gazetelere ve konuşan gazetecilere duyduğu güvenin yerlebir olması kaçınılmaz. Haklı olarak, yazdıkları doğrulanmayan gazetecilerin, diğer konularda yazdıklarına da şüpheyle bakacaktır” görüşünü ifade eden Bildirici, şu uyarılarda bulundu:

“Bakan değişikliği tahminleri tutmayan meslekdaşlarıma da önerim, yanlış bilgi verdikleri için özür dilemeleri ya da en azından nedenini okura/ izleyiciye açıklamaları… Gazetecilik öyle kimi politikacılar gibi bugün yazdığını ve söylediğini ertesi gün unutulacak bir meşgale değil…”

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