Faruk Bildirici: Erdoğan’ın suçladığı beş zincir markete denetim başladı ama Sabah, Hürriyet, Akşam, Cumhuriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni Çağ, Y.Akit ve Yeni Şafak bu marketlerin adlarını yazamadı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, fiyat artışları nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçladığı BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour marketlerinin isimlerine medyada yer verilmediğine dikkat çekti.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Medyanın reklam korkusu mu? Erdoğan’ın suçladığı beş zincir markete denetim başladı ama Sabah, Hürriyet, Akşam, Cumhuriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni Çağ, Y.Akit ve Yeni Şafak bu marketlerin adlarını yazamadı. Sadece Birgün ve Evrensel duyurabildi:BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour" ifadesini kullandı.