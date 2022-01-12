Faruk Bildirici: Enes Kara'nın intiharı haber, zira sosyal bir sorunu yansıtıyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın ölümünün haberleştirilmesi üzerine başlayan tartışmalara dair, "Enes Kara'nın intiharı da haber, zira sosyal bir sorunu yansıtıyor!" değerlendirmesini yaptı. Bildirici, "Batman’da intihar eden kadınlardan, Şule Çet cinayetine kadar uzanan bütün bu vakaların haber yapılması doğruydu. Çünkü haber yapılmamasının, yok sayılmasının sonuçları daha vahim olurdu. İyi ki haber yapıldı bu intihar olayları." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "Bazı gazeteciler de Kara’nın intiharının haber yapılmamasını, bazıları da ölümünden bir ay kadar önce çektiği videonun yayımlanmaması gerektiğini savundular. İntihar haberlerinin yayımlanmaması yolundaki etik tartışmaya psikiyatristler ve başka uzmanlar da katıldı." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Şu doğru, intihar haberleri bulaşıcıdır, o nedenle de esas olan intiharların haber yapılmamasıdır. Ama gazetecilikte bütün ilkelerde olduğu gibi, istisnai durumlar da vardır:

1- Kamuoyunu ilgilendiren politik ya da ünlü kişilerin intiharları

2- Kamusal etki yapan intiharlar

3- Kriminal nitelikteki intiharlar

4- Protesto niteliğindeki intiharlar,

5- İftiraları yalanlama ve aklanmaya yönelik intiharlar

Haber yapılması gereken istisnai intihar vakalarını İsveç Basın Konseyi Direktifleri’nden aldım. Bilindiği gibi, İsveç dünyada intihar vakalarının en çok olduğu ülkelerden biri. O nedenle orada intiharlarla ilgili ayrıntılı çalışılmış olması doğal. Nitekim yukarıda sıraladığım intihar olayları da bu istisnai durumlardan. O nedenle de Batman’da intihar eden kadınlardan, Şule Çet cinayetine kadar uzanan bütün bu vakaların haber yapılması doğruydu. Çünkü haber yapılmamasının, yok sayılmasının sonuçları daha vahim olurdu. İyi ki haber yapıldı bu intihar olayları. Enes Kara da ünlü bir kişi değil ama onun intiharının da baskılara yönelik protesto niteliği var ve cemaat evleri ile yurtlarında kalan gençlerle ilgili toplumsal bir soruna dikkat çekiyor. O nedenle yayımlanması, ayrıntılı olarak işlenmesi evrensel gazetecilik ilkelerine uygun."

TIKLAYIN | Tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdundaki baskıları anlatıp yaşamına son verdi