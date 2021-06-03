Faruk Bildirici'den Ali Koç'a: Gazetecileri küçümseyen, onların eleştirilerini dinlemek yerine iş buyuran bir tavır sergiliyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 1 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerle olan ilişkisini eleştirerek, "Bir bütün olarak bakıldığında gazetecileri küçümseyen, onların eleştirilerini dinlemek yerine iş buyuran bir tavır sergiliyor" dedi.

Ali Koç'un kulüp televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladığı ve yaklaşık 2,5 saat süren basın toplantısını değerlendiren Bildirici, Ali Koç'un medya mensuplarına karşı olan tavrını eleştirdi. "Ali Koç, gazetecileri kulüp dışından, kamu görevi yapan bir meslek erbabı değil, Fenerbahçe’nin parçası gibi görüyor olsa gerek ki, 'Sen' diye hitap edebiliyor; alaycı ifadeler kullanabiliyor, kendince espriler yapabiliyor. Bir bütün olarak bakıldığında gazetecileri küçümseyen, onların eleştirilerini dinlemek yerine iş buyuran bir tavır sergiliyor" diyen bildirici, gazetecilerin de kendilerine biçilen rolü kabullendiklerini ifade etti.

Bildirici, "'Gazeteciler ise 'Başkanım' diyerek, Ali Koç ile başkan-kulüp üyesi/taraftarı ilişkisi kurmayı baştan kabul ediyorlar; senli benli konuşmasından rahatsız olmuyorlar. Onunla da kalmıyor 'İyi sallıyordun', 'Olayları takip etmiyorsun', 'Senin reklamını yapıyorum', 'Soru envanterin bu kadar kısıtlı mı?' sözlerine itiraz etmiyolar ya da edemiyorlar. 'Sıkıldın galiba uykun mu var?' ve 'Sen saçına operasyon mu yaptın. Bakiim… Ben de yapmayı düşünüyorum konuşalım sonra' gibi Fenerbahçe ve basın toplantısıyla ilgisiz 'takılmaları'nı bile sadece gülümseyerek karşılıyorlar" dedi.

"Ali Koç’un fikirlerini, projelerini daha rahat anlatmasına yardımcı olmak. Kendilerine böyle bir rol biçtikleri için de Ali Koç’un her söylediğini olduğu gibi kabul ediyorlar" diyen Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Ali Koç’un 1 Haziran’da yaptığı 'basın toplantısı'nda gördüğüm de işte bu. Ne temas kalmış ne mesafe. Gazeteciliğin temel kuralları yerle bir edilmiş. Kuşkusuz gazetecilerin bireysel yaklaşımlarının etkisi vardır ama bu noktaya gelinmesinin asıl nedeni yaygın medyada 'taraftar gazeteciliği'nin moda haline gelmesi ve gazeteciliğin yapısal sorunlarıdır. Tabii bir kez daha vurgulamamda yarar var; Fenerbahçe’de gördüğümüz sorunlu gazeteci-kulüp yöneticisi ilişkisi diğer kulüplerde de çok farklı olmayabilir" diye yazdı.

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