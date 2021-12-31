Faruk Bildirici: Demirören'in medyası, Milli Piyangosu'na güven sağlayamadı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Milli Piyango'nun Demirörenler'in İtalyanlar ile ortaklığı olan Sisal Şans'a devrinden sonra bilet satışlarının büyük oranda düştüğünü, devlete kaynak aktarımlarının sorunlu olduğunu belirterek, "Yılbaşı yaklaşırken, Milli Piyango’ya yönelik bu güven kaybı ve bilet satışlarındaki büyük düşüş, bağımsız ve eleştirel medyanın dikkatini çekiyor; haberler yapılıyor. Ama beklendiği gibi, iktidar medyası Milli Piyango’nun düştüğü bu durumu görmezden geliyor.

Demirören Grubundaki medya kuruluşları da Milli Piyango’daki kötü gidişi okur ve izleyicilerine duyurmak yerine şirketin halkla ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Milli Piyango’yu devralan Sisal Şans şirketi hakkında çıkan iddialar yerine şirketten yapılan açıklamaları yayımlıyor. Yılbaşı öncesinde bilet satışlarının azaldığı ortadayken, gerçekleri ters yüz edip Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi olduğu haberleri yapıyor. Demirören Haber Ajansı’nın, Hürriyet’te de yayımlanan “Milli Piyango’da son üç gün hareketliliği” haberinde biletlere büyük ilgi olduğundan söz ediliyor." diye yazdı.

Demirören Medya Grubu'nun reklam kokan haberleriyle Milli Piyango'ya destek verdiğini, kamunun değil patronlarının çıkarını kolladıklarına işaret eden Bildirici, "Güvenilirlik gazeteciliğin olmazsa olmazlarındandır. Okurunun, izleyicisinin güvenini kaybeden bir yayın organı bitkisel yaşama girmiş demektir. Yaşamı sürüyor gibi görünse de fonksiyonlarını yerine getiremez.

Demirörenler’in gazeteciliği, siyaset ve iş dünyasındaki çıkarları için kullanmaları ve editöryal bağımsızlık tanımamalarının o medya kuruluşlarını böyle bir noktaya getirmesi kaçınılmazdı" ifadelerini kullandı.

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