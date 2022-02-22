Faruk Bildirici: Anadolu Ajansı, cemevleriyle ilgili haberi eksik, gerçeği farklı sunuyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Anadolu Ajansı'nın cemevleriyle ilgili haberine ilişkin olarak, "Anadolu Ajansı’nın cemevleri ile ilgili haberinde yüksek elektrik faturaları ve ibadethane sorunundan bahsedilmeyince haber eksik kalıyor, gerçeği farklı sunuyordu. Haber, 'devletin' cemevlerindeki sorunları çözdüğü gibi bir yanılsamayı empoze ediyordu." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, farukbildirici.com'da yayımladığı yazısında, "Bugünlerde cemevleri, yüksek elektrik faturaları nedeniyle gündemde. Camiler gibi cemevleri de ibadethane statüsüne alınmış olsalar böyle elektrik faturaları gelmeyecekti. Ama cemevlerine 'ticarethane' statüsünden yani en pahalı kategoriden elektrik faturası düzenleniyor. Alevi kuruluşları günlerdir bu sorundan yakındığı için cemevlerinin 'kâr amacı gütmeyen yerler' kategorisine alınacağı haberleri çıktı." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Henüz o da gerçekleşmedi. Durum böyleyken Anadolu Ajansı’nın cemevleri ile ilgili haberinde yüksek elektrik faturaları ve ibadethane sorunundan bahsedilmeyince haber eksik kalıyor, gerçeği farklı sunuyordu. Haber, “devletin” cemevlerindeki sorunları çözdüğü gibi bir yanılsamayı empoze ediyordu.

Yeni Şafak ve Yeni Birlik gazetelerinin yanı sıra Hürriyet, Türkiye, Akşam, Aydınlık ve Yeni Akit’in de aralarında bulunduğu birçok gazete ve internet sitesi de Anadolu Ajansı’nın bu haberini “Devlet cemevlerinin sorunlarını çözüyor” ve “Cemevleri için önemli adım”, “Milli birlik ve beraberlik çalışması” gibi başlıklarla hemen hiç değişiklik yapmadan kullanmışlardı.

Cemevlerine gelen fahiş elektrik faturaları ve ibadethane kabul edilmeme sorununa tek kelimeyle bile değinmeyen haberi yayımlayan bu medya kuruluşları da aynı propagandayı sürdürmüştü. Bu haberlerin tek eksiği, cemevlerinin ibadethane sayılmadığı için yüksek elektrik faturası gelmesi de değildi. Aslında haberde aktarılan çalışma geçen yıldan kalmaydı. Anadolu Ajansı’nın 19 Şubat’ta servise koyduğu, iktidar medyasının yaygın olarak kullandığı haberde ne “Alevi açılımı”ndan söz ediliyordu ne de iktidarın bu konudaki hazırlıklarının akıbetinden. Sadece Erdoğan’ın dört ay önce ziyaret edildiğini söylediği 1585 cemevinin halı, perde, ofis malzemesi gibi gereksinimlerinin karşılandığı bilgisi veriliyordu. Böylece iktidarın Alevilere karşı ne kadar yardımsever olduğu algısı yaratılmaya çalışılıyordu."