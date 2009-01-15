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Faruk Aksoy'un üç filmine haciz

'Büyü' filminin yönetmeni Orhan Oğuz, 106 bin TL'lik alacağına karşılık, yapımcı Faruk Aksoy'un üç filmine haciz koydurdu.

15 Ocak 2009 02:00

'Büyü' filminin yönetmeni Orhan Oğuz, 106 bin TL'lik alacağına karşılık, yapımcı Faruk Aksoy'un üç filmine haciz koydurdu. Filmler açık artırmayla satışa çıkacak.

Bedavaya yönetti

Bir icra davasının alacaklısı yönetmen, borçlusu da yapımcı olunca; haliyle buzdolabı ve televizyona değil sinema filmlerine haciz konuldu! Yönetmen Orhan Oğuz; 2004'te, Faruk Aksoy'un yapımcısı olduğu 'Büyü' filmini yönetti. Özgü Namal ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimleri biraraya getiren, galasındaki yangınla günlerce konuşulan korku filmi, geniş yankı uyandırdı. Ama Orhan Oğuz, ücretini alamadı.

Satışın geliri Oğuz'a

Dava açan Orhan Oğuz, 106 bin 862 TL'lik alacağı için icra takibi başlattı. Beyoğlu 5'inci İcra Müdürlüğü de; Aksoy'un UFP Şirketi'ne ait 'Büyü' filmiyle birlikte, Zeki Ökten'in 'Güle Güle', Umur Turagay'ın 'Karışık Pizza' adlı filmlerine haciz koydu. Filmler açık artırmayla satılacak, para da Oğuz'a verilecek.

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