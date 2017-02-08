'Farsça şarkıyı Kürtçe diye zabıtaya şikayet ediyorlar'

Mersin’de sokak müzisyenliği yapan “Waweyli” grubuna sık sık zabıtalar engel oluyor. Mersin Enteller Caddesi’nde Kürtçe, Türkçe, Farsça, Zazaca dahil birçok dilde şarkı söyleyen grup, bir senedir zabıtalarla sorun yaşıyor. Son olarak geçen hafta zabıtaların engeliyle karşılan grup üyelerinden Velat İnanç, “Farsça bir parça okuduğumuz zaman ırkçı düşünceye sahip dinleyiciler söylediğimiz parçayı Kürtçe zannedip zabıtaları arıyorlar” dedi.

‘Dilenci var diye şikâyet ediyorlar’

“Zabıtayı arayanlar genelde ırkçı düşüncelere sahip insanlar. Biz her dilden türküler söylüyoruz. Kürtçe şarkı söyledik diye ‘Burada dilenci var’ şeklinde zabıtalara şikayet ediyorlar” diyen İnanç, bu şikayet gerekçesinin dışında gürültü gibi söylemlerin de bahane edildiğini söyledi. İnanç, daha çok özgün müzik yaptıklarını belirtiyor. İnanç, karşılaştıkları engellerden dolayı, “Bazen kardeşlik sadece dilde kalıyor” diyerek şöyle devam etti:

“Her dilden unutulmaya yüz tutmuş türküler, şarkılar söylüyoruz. Kendim 3 senedir farklı gruplarla sokak müziği yaptım. Ama Waweyli ile 1 yıldır Mersin’de şarkılar söylüyorum. Buradaki halkın bize tepkisi çok iyi. Birçok yurttaş bize sahip çıkıyor. Ama birçok insan da farklı dillerde şarkılar, türküler söylediğimiz için bize faşizan yaklaşımlarda bulunuyor. Bazen kardeşlik sadece dilde oluyor. Bir Kürtçe şarkı söylediğimiz zaman bazı insanların hoşuna gitmiyor. Kardeşlik unutuluyor ve bize karşı aşağılayıcı sözler kullanılıyor. Örneğin Farsça bir parça okuduğumuz zaman ırkçı düşüncelere sahip insanlar söylediğimiz parçayı ‘Kürtçe söylüyorlar’ diye zabıtayı arıyorlar. ‘Burada gürültü var, dilenci var’ diye şikayette bulunuyorlar.”

Zabıtadan yanıt: Bir vatandaş şikâyet etti

İnanç, daha önce de bu konuda birçok haber sitesinde ve yerel basında durumun haberleştirildiğini ama herhangi bir sonuç alamadıklarını belirtti.

İnanç, zabıtalara neden kendilerine engel oldukları sorusunu sorduğunda “Zabıtalar artık peşimizden ayrılmıyor. Yaptığımızın yasal bir şey olmadığını söyleyip bize ‘gürültü yapıyorsunuz’ ya da ‘dilencilik olarak geçiyor bu yaptığınız’ diyorlar. ‘Şikayet var’ diyorlar kim neden şikayet etti diyoruz cevap: Bir vatandaş…” dediklerini aktardı.

‘Her dilden türküler söylemeye devam edeceğiz’

Karşılaştıkları bütün engellemelere rağmen ”Her şeye rağmen her dilden türküler söylemeye devam edeceğiz” diyen İnanç, son olarak şunları söyledi:

“Zabıtalar bize engel olmak istedikleri zaman yanımızdaki halk bu duruma tepki gösteriyor. Söylediğimiz müziği 100 kişi beğeniyor, 1 kişi beğenmiyor ama sadece şikayet eden 1 kişinin sözünü dinliyorlar. Bütün baskılara rağmen sanatımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biz yine her dilden türküler söyleyeceğiz.”