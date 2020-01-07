Fars haber ajansı: İran, ABD'den intikam için 13 farklı senaryo üzerinde çalışıyor

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani, Tahran yönetiminin İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık 13 intikam senaryosu üzerinde çalıştığını söyledi.

Reuters'ın Fars haber ajansı kaynaklı haberine göre Shamkhani, ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinden sonra 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalışıldığını söyledi.

Yetkili, "Amerikalılar şu anda yönetimin 13 intikam senaryosu üzerine çalıştığını ve bunlar arasında en hafifin bile bütün Amerikalılar için tarihi bir kabus olacağını bilmeli" dedi.