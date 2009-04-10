Farrah taburcu oldu

ABD'de geçen hafta hastaneye kaldırılan ''Charlie'nin Melekleri'' dizisinin Amerikalı kadın oyuncusu Farrah Fawcett, taburcu edildi.



People dergisinin internet sitesindeki haberde, gecen perşembe günü Los Angeles hastanesine kaldırılan 62 yaşındaki Fawcett'ın hastaneden ayrıldığı belirtildi.



Fawcett'in menajeri Craig Nevius ile hastanenin doktorları, kalınbağırsak kanseri karaciğerine sıçramasına karşın Fawcett'in yakında hastaneden çıkabileceğini ve ''ölümün eşiğinde olmadığını'' söylemişlerdi.



Fawcett'ın doktoru Lawrence Piro, People dergisine yaptığı açıklamada, Fawcett'ın iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve bu kanamanın kanserle doğrudan ilişkisi olmadığını söyledi.

Doktor, Fawcett'ın iyi durumda olduğunu, Paskalya bayramını evinde geçirmek için sabırsızlandığını ve bayramı ailesiyle geçireceğini belirtti.



''Charlie'nin Melekleri'', 1970'lerin ortalarında büyük ilgi görmüş, melekleri oynayan Fawcett, Jacklyn Smith ve Kate Jackson'a büyük ün kazandırmıştı.

