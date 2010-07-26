T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Farklı ten rengine sahip ikiz bebekler görenleri şaşırttı

İkiz kardeş olan Kaydon ve Layton Richardson farklı ten rengine sahipler.

26 Temmuz 2010 03:00

T24- İkiz kardeş olan Kaydon ve Layton Richardson farklı ten rengine sahipler. Uzmanlar böyle bir durumun gerçekleşme ihtimalinin "iki milyonda bir" olduğunu söylüyor


Farklı ten renklerine sahip olan ve arkadaşmış gibi görünen dört yaşındaki Kaydon ve Layton Richardson aslında ikiz kardeşler!

Zenci ebeveynler Ben ve Angela Ihegboro'nun beyaz bir çocuk sahibi olmalarıyla aynı hafta içerisinde dördüncü yaşgünlerini kutlayan ikizler dünyayı şaşırttılar.

Doktorları şaşırtan bu genetik tuhaflığın gerçekleşme ihtimalinin iki milyonda bir olduğu söyleniyor.
Kocasının beyaz olduğunu söyleyen ikizlerin annesi Kerry, ikizlerin doğumunun ardından çok şaşırdığını açıkladı.

Çocuklarına bu durumu açıklamakta zorlandığını belirten Kerry, 2006 yılındaki doğumda 20 dakika arayla dünyaya geldiklerini, beyaz tenli Layton'ın, siyah tenli Kaydon'dan önce doğduğunu söylüyor.
Kerry, ikizlerin ten renkleri dışında, tüm karakterlerini de farklı olduğunu, çok farklı davrandıklarını dile getiriyor.

Kerry, kendi yaşadıklarına rağmen, geçtiğimiz hafta beyaz bir çocuk sahibi olan zenci Ben ve Angela Ihegboro çiftinin durumuna çok şaşırdığını söylüyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24