Farklı ten rengine sahip ikiz bebekler görenleri şaşırttı

T24- İkiz kardeş olan Kaydon ve Layton Richardson farklı ten rengine sahipler. Uzmanlar böyle bir durumun gerçekleşme ihtimalinin "iki milyonda bir" olduğunu söylüyor







Farklı ten renklerine sahip olan ve arkadaşmış gibi görünen dört yaşındaki Kaydon ve Layton Richardson aslında ikiz kardeşler!



Zenci ebeveynler Ben ve Angela Ihegboro'nun beyaz bir çocuk sahibi olmalarıyla aynı hafta içerisinde dördüncü yaşgünlerini kutlayan ikizler dünyayı şaşırttılar.



Doktorları şaşırtan bu genetik tuhaflığın gerçekleşme ihtimalinin iki milyonda bir olduğu söyleniyor.

Kocasının beyaz olduğunu söyleyen ikizlerin annesi Kerry, ikizlerin doğumunun ardından çok şaşırdığını açıkladı.



Çocuklarına bu durumu açıklamakta zorlandığını belirten Kerry, 2006 yılındaki doğumda 20 dakika arayla dünyaya geldiklerini, beyaz tenli Layton'ın, siyah tenli Kaydon'dan önce doğduğunu söylüyor.

Kerry, ikizlerin ten renkleri dışında, tüm karakterlerini de farklı olduğunu, çok farklı davrandıklarını dile getiriyor.



Kerry, kendi yaşadıklarına rağmen, geçtiğimiz hafta beyaz bir çocuk sahibi olan zenci Ben ve Angela Ihegboro çiftinin durumuna çok şaşırdığını söylüyor.