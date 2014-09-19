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Yaşam

Farklı olsun diyenlere: Böcekburger

Damhert adlı firmanın böceklerden ürettiği hamburger, şinitzel ve nuggetlar, Ekim ayı başında Belçika'daki süpermarketlerde satışa sunulacak

19 Eylül 2014 15:26

Belçikalı bir gıda firması, değişik tatlar denemekten hoşlanan, farklılık peşindeki tüketicilere yeni bir seçenek sunuyor. Belçika'da böceklerden üretilen hamburger Ekim ayının başında süpermarketlerde satışa sunulacak. Gerekli izinlerin alınması halinde böcekburger Belçika ile aynı anda Hollanda'da da tüketicilere ulaştırılacak. Şirket sözcüsü, hamburger şinitzel ve nuggetların manda böceği larvalarından üretildiğini söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ismi birçok kişiye itici gelse de, sözcüye göre ürünlerde böceği hatırlatacak bir görüntü yok. Sözcü, görünüm olarak, piyasadaki hamburger ve şinitzelden fark olmadığını belirtiyor, "Normal et görünümünde" diyor. Böceklerden yapılan ürünleri deneyenler de tadından memnun. Böcekburger, şinitzel ve nuggetlerin, ceviz ve fındığı andıran bir tada sahip olduğunu söylüyorlar.

 

Biraz daha pahalı

 

Böcekten üretilen gıdalar, süpermarketlerdeki vejetaryen ürünlere göre biraz daha pahalı olacak. Firma sözcüsüne göre böcek yemek garip değil. Böcekler, dünyada 2 milyar insanın günlük yiyeceği arasında. Sözcü, et yerine böcek yeme kavramının Avrupa'da da giderek yaygınlaştığına işaret ediyor. Üretici firmaya göre, böcekler normal ete göre daha kolay ve daha fazla üretilebiliyor. 

Birleşmiş Milletler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Örgütü (FAO) de, gıda kıtlığı, iklim değişikliği ve nüfus artışına karşı çözüm olarak 2003 yılından bu yana böcek yemeyi teşvik ediyor. Böceklerin, vitamin, protein, mineraller ve lif açısından zengin olduğu belirtiliyor. 

Belçika, manda böceği, un kurdu ve cırcır böceğinin gıda olarak tüketimine onay veriyor. Belçika'nın Gent şehrinde de bir süre önce sadece böceklerden yapılan yiyeceklerin satıldığı bir restoran açılmıştı.

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