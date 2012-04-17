Farklı din cinayetine töreden çifte müebbet

İstanbul Fatih’te ailece evliliğine karşı çıktıkları kız kardeşi Soney Öğmen ile Müslüman eşi Zekeriya Vural’ı öldüren Ermeni asıllı Gönay Öğmen’in yargılandığı davada karar açıklandı.

Milliyet'in haberine göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetlerin “töre saikiyle” işlendiğine karar vererek Gönay Öğmen’i iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Ardından mahkeme sanığın duruşmalardaki iyi halini gözönüne alarak sanık Öğmen’in bu cezasını iki kez müebbet hapse çevirdi.

Yemekten sonra cinayet

12 Aralık 2010 tarihinde işlenen cinayette Mardinli Gönay Öğmen, din farklılığı sebebiyle evliliklerine karşı çıktığı kız kardeşi Soney Öğmen ve eşi Batmanlı Zekeriya Vural’la olay günü bir lokantada barış yemeği yemişti. Ardından bindikleri arabada tartışma çıkmış, ağabey Öğmen, ruhsatsız silahıyla önceeniştesi Zekeriya Vural’a ardından kız kardeşi Soney’e bir el ateş ederek ölümüne sebep olmuştu.



