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'Farklı Coğrafyalarda Aynı İzin Yolunda - Kardeş Okul Projesi' ile öğrenciler Saraybosna'da

ANKARA, (DHA) - 'FARKLI Coğrafyalarda Aynı İzin Yolunda - Kardeş Okul Projesi' kapsamında  Samsun Bafra Yeşilyazı Ortaokulu öğrencileri, kardeş okul olan Bosna Hersek'teki Edhem Mulabdic İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti

15 Şubat 2018 12:30

ANKARA, (DHA) - \'FARKLI Coğrafyalarda Aynı İzin Yolunda - Kardeş Okul Projesi\' kapsamında  Samsun Bafra Yeşilyazı Ortaokulu öğrencileri, kardeş okul olan Bosna Hersek\'teki Edhem Mulabdic İlköğretim Okulu\'nu ziyaret etti.  Okulda Çanakkale ve Srebrenitsa temalı gerçekleştirilen programda öğrenciler, Türkçe şarkılar ve ilahiler söyledi, çeşitli skeç ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın katkılarıyal Samsun Canik Belediyesi koordinasyonunda gerçekleşen \'Farklı Coğrafyalarda Aynı İzin Yolunda - Kardeş Okul Projesi\' kapsamında  Samsun Canik Belediye Başkanı Osman Genç\'i ziyaret eden Bafra Yeşilyazı Ortaokulu öğrencileri, 1 hafta süre ile gerçekleşecek olan Kardeş Okul ziyareti için Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'ya gitti. 
Öğretmen, öğrenci, okul yöneticisi İHH  temsilcileri ve Canik Belediyesi yetkililerinden oluşan 27 kişilik kafileyi Sarajevo Havalimanında projede kardeş okul olan Edhem Mulabdic İlköğretim Okulu öğretmen ve idarecileri karşıladı. Okul ziyareti ile başlayan program, Bosna-Hersek\'in kültürel değerleri ve tanıtılması, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Mostar şehri, Blagay ( Sarı Saltuk ) Tekkesi, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan tarihi yerleşim yeri Poçiteli, Aliya İzzetbegoviç ve şehitler anıtı, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyük Elçiliği ve Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric ziyareti ile devam etti.
Kardeş Okul olan Edhem Mulabdic İlköğretim Okulu’nda öğrenci, veli, öğretmenler ve yine projeye destek olan İstanbul  Eğitim ve Kültür Merkezi Temsilcileri ile televizyon ve sinema oyuncusu Sinan Albayrak ve çeşitli misafirlerin katıldığı, kültürel değerlerin paylaşıldığı Çanakkale ve Srebrenitsa temalı program gerçekleştirildi. Programda Boşnak öğrenciler, Türkçe şarkılar ve ilahiler söyleyerek, çeşitli skeç ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirdiler. 
Samsunlu öğrenciler de  skeç, orotoryo, türkü ve şiir etkinliklerini paylaştı. Kafile, Srebrenitsa ve Saraybosna Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerini gerçekleştirerek cumartesi günü Türkiye\'ye dönecek.

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