Farklı bir lezzet: 'Tavşanlı Köfte'

T24- Mimolett’in şefi Murat Bozok, yeni mönüsündeki “Tavşan Köftesi” ve “Sütlaçlı Sufle” gibi sıra dışı lezzetlerin doğuş sürecini anlattı…



Akdeniz mutfağından rafine yemekleri, Fransız pişirme teknikleri ile sunan Mimolett, farklı lezzetlerden oluşan bir mönüyle sonbahara “merhaba” dedi. Mevsimsel değişikliklere göre 6 haftada bir mönü yenileyen Mimolett’in son sürprizleri; “Uykuluk”, “Tavşan Köftesi”, “Somon Konfit”, “Boulubaise” ve “Sütlaçlı Sufle”…



Uzun yıllar yurtdışında Michelin yıldızlı restoranlarda çalıştıktan sonra Aralık 2009’da İstanbul Sıraselviler’de kendi restoranını açan Şef Murat Bozok, yeni mönüsünün en iddialı lezzetlerinden olan “Tavşan Köftesi”nin ilginç hikayesini şöyle anlatıyor:



Tavşan Köftesi nasıl mönüye girdi?

“Geçtiğimiz aylarda yakın bir arkadaş grubumla bir araya geldiğimde çocukluk anılarımızdan bahsediyorduk. Arkadaşım Türker, annesinin o küçükken tavşan köftesi yaptığını ve her seferinde büyük bir keyifle yediklerini söyledi bize. Hatta Türker’in dedesi önce Bebek’te tavşan avına çıkarmış ve bu av etlerini kasaba götürüp tavşan kıyması yaptırırmış. Yapılan kıymadan da Türker ‘in annesi tavşan köftesi yaparmış.



Tavşan eti yağsız olduğundan ve köfte de yağlı etle yapılabildiğinden önce merak ettim nasıl olur da tavşan etinden köfte olabilir diye… Sonrasında Türker’in annesi Güner Teyze ile konuştuğumda tavşan etinin içine bir miktar krema kattığını öğrendim. Mimolett’te yaptığımız denemelerden sonra gerçekten güzel bir sonuç aldık ve bu yemeği sonbahar mönümüze koymaya karar verdim.”



Sufleye Türk motifi ekleyince…



Mönünün en “tatlı” sürprizi ise hiç kuşkusuz tarçınlı dondurma ile servis edilen “Sütlaçlı Sufle”… Murat Bozok, bu sıra dışı tatlının doğuş sürecini de şöyle aktarıyor: “En çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi mevsimsellik ve mönümüzdeki yemekleri mutlaka Türk unsurları ile bütünleştirmek. Birçok yemeğimizin yanında garnitür olarak Türk motiflerine yer veriyoruz. Sütlaçlı suflenin çıkışı da aslına bakarsanız böyle oldu. ‘Neden sufleyi kendi mutfağımıza özgü bir tatlıdan yapmıyoruz?’ diye sorduk kendi kendimize. Öncelikle tavuk göğsü ile denemeler yaptık. Ancak çalışmalarımız sonrasında pek de istediğimiz sonucu elde edemedik. Sonrasında aklımıza sütlaç geldi. Sütlaçtan esinlenerek yaptığımız denemeler sonucunda ‘sütlaçlı sufle’ çıktı ortaya. Şu anda sonuçtan oldukça memnunuz. Misafirlerimizden de oldukça güzel geri dönüşümler alıyoruz.”



