Farkındalık için madde bağımlısı gibi sokaklarda dolaştılar

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, sigara, alkol, bilgisayar, uyuşturucuya karşı \'Bağımlı olma özgür ol\' sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokaklarda madde bağımlısı gibi ellerindeki içki şişeleriyle dolaştı. İnsanlara madde bağımlısı gibi yaklaşan öğrenciler, bir süre sonra gerçeği söyleyerek alkolün zararlarını anlattı

BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencileri, \'Bağımlı olma özgür ol\' sloganıyla sigara, alkol, bilgisayar, uyuşturucunun zararlarını anlatmaya çalıştı. Kent merkezinde stant açan üniversite öğrencileri, uyuşturucu ve alkol kullanımına bağlı insan vücudundaki değişimleri göstermek için makyaj ile yüzlerini boyadı. Göz altlarına morluklar, yüz çevrelerine yaralar yapan öğrenciler, halka bağımlılığın zararlarını anlatarak, broşürler dağıttı. Bazı öğrenciler de yere oturarak alkol ve madde bağımlısı gibi davranarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı. Sokak ve caddelerde, insanların yanına madde bağımlısı gibi yaklaşan ve para isteyen öğrencilere vatandaşların tepkisi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar öğrencilere nasihatlerde bulunurken, bazıları da para verdi. Öğrenciler, bir süre sonra bunun sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade ederek alkolün zararlarını anlattı.

Öğrencilerden Zühre Cebeci, amaçlarının insanlara bağımlılığın yarattığı etkileri göstermek olduğunu söyledi. Bunu insanlara görsel olarak göstermenin soruna daha çok dikkat çekeceğini düşündüklerini söyleyen Cebeci ,\"Bir şeyler konuşursak veya anlatırsak geçici olabilir ama bunu gösterince daha kalıcı olabilir. İnsanların kullanmaya devam ettikleri sürece maddeleri ve teknolojik aletleri fiziksel ve sağlıklarında oluşturabilecek olumsuz etkileri gördüklerinde belki bırakırlar veya uzaklaşırlar diye düşündük. Umarım zihinlerde bir yer edinebilmişizdir. Amacımız farkındalık yaratmaktı. Umarız farkına varmışlardır\" dedi.

Ahmet Bayatlı da bağımlılık yapan madde kullanımı ve teknolojik bağımlılıklarını çeşitli materyallerle insanlara gösterdiklerini söyledi.



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