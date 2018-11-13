Fark yaratan öğretmenler, öğrencilerle buluştu

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen söyleşide, Mesleki Gelişim Akademisi kapsamında projeler üreten 5 öğretmen, öğrencilere çalışmaları boyunca edindikleri deneyimi ve ortaya çıkan projeleri anlattı. Fark yaratan öğretmenler, öğrencilerle birlikte hastaneleri ve huzurevlerini ziyaret ederek paylaşımın önemine dikkat çektiklerini, yazarlık atölyeleri ile kitap çıkardıklarını anlattı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün öğretmenlere yönelik geliştirdiği Mesleki Gelişim Akademisi kapsamında, alanında projeleriyle fark yaratmış 5 öğretmenin lise öğrencilerine örnek olma amaçlı projelerini anlattı. İzmir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin dinleyici olarak katıldığı toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de hazır bulundu. Gaziemir Fatih İlkokulu Müdürü Erhan Beder, Karabağlar Yunus Emre Anadolu ve İmam Hatip Lisesi Din Öğretmeni Esma Beyza Arslan, Buca Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu Teknoloji-Tasarım Öğretmeni Senem Kahraman, Tire Gökçen Keziban ve Öğretmen Hüsamettin Bayındır Ortaokulu Teknoloji-Tasarım Öğretmeni Mebrure Halhallı, Tire TOKİ Şehit Mehmet Çağlar Birlik Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mutlu Gültekin projelerini anlattı.

\'FARK YARATAN ÖĞRETMENLERİN KARŞISINDA FARK YARATACAK ÖĞRENCİLER VAR\'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir’deki öğrencilerin birçok ülkenin öğrencilerinden çok daha önde olduğunu belirterek, \"Diğer ülkelerin eğitim politikalarını biliyorum. Oraları dolaştım ve dönüp baktığımda İzmirimizin öğrencilerinin zekaları, kapasiteleri çok daha üst seviyede. Sadece Türkiye’de değil dünya çapında kürsü sahibi olacak, ses getiren, çığır açan insanlar olacağınızdan şüphem yok. Buna inanarak bu cümleleri kuruyorum. Siz dünya çapındaki okullarla yarışıyorsunuz. Size imrenen birçok genç var. Siz böyle güzel okulları hak ettiniz ve gelecekte de çok daha iyi yerlere geleceksiniz. Sizleri çok kıymetli öğretmenlerle buluşturuyoruz. Öğretmenlerimizin en büyük heyecanı sizlerden kaynaklanıyor. Sizin hayalleriniz ne kadar yükseliyorsa, öğretmenler o kadar mutlu oluyorlar. İyi ki varsınız, iyi ki bu toprakların evladısınız. Fark yaratan öğretmenlerin karşısında fark yaratacak öğrenciler var\" dedi.

\'HASTALARLA ÖĞRENCİLER BULUŞTU\'

Karabağlar Yunusemre Anadolu ve İmamhatip Lisesi din öğretmeni Esma Beyza Arslan, öğrencilerle yapmış olduğu ‘Yüzünüz Gülsün, Gönlünüz Huzur Bulsun Projesi’ni anlatarak \"Hastanelerde ailesinden uzak hastaları, evlerinde yatalak hastaları ve huzur evlerini ziyaret ettik ve gördük ki tanımadığımız insanlarla bir gönül bağımız var. Onların moraline iyileşme süreçlerine katkı sağladık. Bir projeyi yaptığınız zaman o proje orada kalmamalı, adım adım devam etmeli\" dedi. Tire Gökçen Keziban ve Öğretmen Hüsamettin Bayındır Ortaokulu Teknoloji-Tasarım Öğretmeni Mebrure Halhallı öğretmenler olarak çocukların yüreklerine dokunmak ve çocukların bilime yakın olmasını istediklerini belirterek, \"Yazarlık atölyeleri kurarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde üç tane kitap yazdık. Engelli öğrencilerle ilgili birçok proje yaptık. Yerli Malı Haftası için farkındalık yaratmaya yönelik bir projeye aralıkta başladık, haziran ayına kadar yürüteceğiz. Yerli üretim olan araçları tanıtmak, ülkemizin büyüklüğünü göstermek istiyoruz. Öğrencilere doğum günlerinde ne hediye istediklerini sorup çizmelerini istedik ve bu çizimleri sosyal medyada paylaşarak öğrenciler ile hayırseverleri buluşturduk\" diye konuştu.

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