-FARİD FARJAD'DAN İSTANBUL'DA KONSER İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Dünyaca ünlü İranlı keman virtüözü Farid Farjad, yarın İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nin 2011 yılı açılışı dolayısıyla konser verecek. İKÜ'nin davetlisi olarak ABD'den Türkiye'ye gelen sanatçı, iki gün üst üste vereceği konserlerle muhteşem eserlerini İstanbullularla paylaşacak. ''Kemanı Konuşturan Adam'' olarak anılan Farjad'a, İstanbul'da sergileyeceği performans boyunca ünlü piyanist Armen Aharonian da başarılı ve özgün yorumuyla eşlik edecek. Afro-Amerikan caz müziğinin ünlü isimlerinden Anke Helfricht yine aynı günlerde İstanbul Jazz Center'da sahne alacak. Çocukluğunu Afrika'da geçiren Alman sanatçı, aldığı caz eğitimlerinin ardından gösterdiği başarı sonucu kazandığı ödüllerle caz müziğine kendine özgü yenilikler getirdi. Dünyanın birçok ülkesinde verdiği konserlerin ardından İstanbul'a gelen sanatçı, iki gün boyunca müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Yarın konser verecek olan Fransız elektronik müzik topluluğu Ez3kiel ise Salon İKSV'de dinleyicilerini ağırlayacak. Joan Guillon, Yann Nguema, Matthieu Fays ve Stephane Babiaud'tan oluşan sıra dışı topluluk, konserlerinde elektronik müziğin farklı atmosferinin yanı sıra oluşturdukları görsel şovlarla da müzikseverlerin beğenisini topluyor. Ez3kiel, Fransa dışındaki dinleyicileri için hazırladıkları özel performans ile İstanbullu dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Türkü ve bağlama alanında Türkiye'nin kilometre taşlarından Neşet Ertaş, 15 Ocakta İş Sanat'ta sahne alacak. Sanat yaşamında 40 yılı geride bırakan bozlak ustası Ertaş, şehrin yoğun yaşantısı arasında kendisini dinlemeye gelenlere Anadolu'nun eşsiz kültüründen örnekler sunacak. Türkiye'deki caz müzisyenleri arasında adı sıkça duyulan Feyza Eren, 16 Ocakta Tamirhane'de konser verecek. Eren, ''Morning Jazz Sessions'' etkinlikleri kapsamında vereceği konserde, ilk solo albümü ''I'am New''in yanı sıra yeni parçaları da seslendirecek. Eren'e konser boyunca gitarda Kaan Mete, basgitarda Baran Say ve davulda Ediz Hafızoğlu eşlik edecek. Babylon, 16 Ocakta dünyaca ünlü kontrbas ustası Renaud Garcia-Fons'ı müzikseverlerle buluşturacak. Birçok sanatçının albümlerinde yer almasının yanında birçok ortak proje ve orkestrada da çalan ''Kontrbas'ın Paganini'si'' olarak bilinen İspanyol sanatçı, sergileyeceği performansla İstanbullulara müzik ziyafeti verecek. Halk ozanı Nesimi Çimen'in torunu Saki Çimen, 19 Ocakta Jolly Joker Balans'ta All Star Orkestra ile sahne alacak. Çimen'e yaylı tamburda Cahit Berkay, davulda Cem Yılmaz, saksafonda Kürşat Başar, cümbüşte Sırrı Süreyya Önder, bas gitarda Erdem Akakçe ve bağlamada Nebil Özgentürk gibi ünlü isimlerin oluşturduğu ''All Star Orkestra''nın eşlik edeceği konser, izleyicilerine eğlenceli bir gece yaşatacak. İngiliz Lavta sanatçısı Lynda Sayce, 19 Ocakta Akbank Sanat'ta konser dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Hem lavta ile gösterdiği performanslar hem de akademik kariyeri ile tanınan Sayce, Barok Müzik Günleri kapsamında vereceği konserle bu ilginç Türk müziği çalgısını İstanbullu müzikseverlerin beğenisine sunacak. -SAHNE SANATLARI- Ünlü yazar Murathan Mungan'ın yazdığı, Yıldırım Fikret Urağ'ın uyarlayıp yönettiği ''Binali ile Temir'', yarın Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. İnsanlardan uzak bir dağda çobanlık yapmakta olan Temir'in, ormanda yaralı bulduğu eşkiya Binali tarafından yönetilmek istememesi üzerine çıkan mücadeleyi anlatan oyunda, Haldun Ergüvenç, Yıldırım Fikret Urağ, Gün Koper ve Uskan Çelebi rol alacak. 16 Ocaka kadar aynı sahnede sergilenecek oyun, sezon boyunca şehir tiyatrolarının sahnelerinde gösterilmeye devam edecek. Cengiz Küçükayvaz'ın hem yönettiği hem oynadığı, Ray Cooney'in eseri ''Bu Para Başka Para'' yarın Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Sıradan bir muhasebecinin, içinde para dolu olan bir çantayla kendi çantasını karıştırması üzerine çevresindeki insanlarla yaşadığı komik olayların anlatıldığı oyunu, Küçükayvaz ile birlikte Züleyha Karyağdı, Hakan Akın, Esin Karakaya, Hüseyin Erkanlı, Cevher Güzey, Uğur İzgi ve Tarık Karyağdı canlandıracak. Jean Paul Sartre'ın ünlü eseri ''Gizli Oturum'', Ergün Işıldar yönetimiyle, yarın Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşacak. Ece Okay, Özge Özder, Emre Narcı, Osman Gidişoğlu, İskender Bağcılar ve Enes Mazak tarafından sahneye konulacak oyunda, insanların özgür iradeleri ile verdikleri kararları başkasının değiştiremeyeceği konu alınıyor. ''Koca Bir Aşk Çığlığı'' isimli oyun Işıl Kasapoğlu'nun yönetiminde aynı gün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak. Yıllar sonra yeniden sahneye çıkma hazırlığı yapan ünlü bir oyuncunun, alkol tedavisi gören eski karısı ile sahneye çıkmak zorunda kalması üstüne meydana gelen olayların anlatıldığı oyunda, Tilbe Saran, Selçuk Yöntem, Ömer Akgüllü ve Bekir Aksoy görev alacak. Aynı gün Kadıköy Öykü Sahne'de gösterilecek ''Lydia Tuzla Buz'', Burçak Çöllü'nün yönetiminde seyirci karşısına çıkacak. Çok zengin bir ailenin tek çocuğu olan Lydia'nın çevresindeki insanlarda gördüğü ikiyüzlülük, zevk, çıkar ve hırslardan uzak durmaya çalışırken yaşadığı evlilik sonrasında başına gelenlerin dramatik bir dille anlatıldığı oyunda, Ceren Gücükatalak, Burkay Dokuyucu, Yezdan Kayacan ve Itır Zeren rol alacak. Oyun, 25 Ocak tarihine kadar aynı sahnede izlenebilecek. Usta oyuncu Cihan Ünal'ın hem oynayıp hem de yönettiği ''Özel Hayatlar'' da aynı gün Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Şencan Güleryüz, Burcu Kazbek ve Hande Ataizi'nin Ünal'a eşlik edeceği oyun, iki yeni evli çiftin bir tesadüf eseri kaldıkları otelde yan yana iki odaya yerleştirmeleri üzerine gerçekleşen olayları esprili bir dille anlatacak. Abdullah Cabaluz'un yönettiği ''Peer Gynt'', 16 Ocakta, ''Martı'' ise 20 Ocakta, Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Tiyatro Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak. Wolfgang Ebert'in yazıp Hakan Altıner'in yönettiği ''Pazar Günkü Cinayet'' isimli komedi, 18 Ocakta Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde perde açacak. Haldun Dormen, Füsun Önal, Gazi Şeker, Eda Gülten, Sertan Erkaçan ve Hilmi Özçelik'in başrollerini paylaştığı oyun, karısından çok korkan bir mucidin, bir telekız cinayetinin zanlısı olarak aranması ve çok iyi huylu olmasına rağmen herkesin ondan şüphelenmesini anlatıyor. Kadıköy Süreyya Operası, 15, 18 ve 20 Ocakta Don Kişot isimli bale oyununa, 19 Ocakta Carmina Burana isimli müzikale ev sahipliği yapacak. -SERGİ- Dünyaca ünlü Amerikalı fotoğraf sanatçısı Robert Mapplethorpe'un kişisel sergisi, 12 Şubat tarihine kadar İstanbul Galeri Nev'de ziyaretçilerini ağırlayacak. Dün açılışı yapılan Paul McMillen küratörlüğünde ve Robert Mapplethorpe Foundation'un iş birliğiyle gerçekleşen sergide, sanatçının çeşitli dönemlerinden yapıtları yer alacak. Fotoğraf sanatçısı Ali Sina Özüstün'ün kişisel fotoğraf sergisi, 15 Ocakta Kozzy Alışveriş Merkezi'ndeki Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda fotoğrafseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul'un farklı detaylarını dijital manipülasyonlarla düzenleyerek hazırlanan ''Benim İstanbul'um'' isimli dijital sergide, sanatçının 50 eseri, ay sonuna kadar görülebilecek. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın fotoğraflarından oluşan ''Yeryüzünden Portreler'' 18 Ocakta Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak. 6 Şubat tarihine kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek sergide, sanatçının farklı bölgelerdeki gezilerinde oluşturduğu insan manzaraları görülebilecek. Sanatçı Şevket Sönmez'in resim ve video çalışmalarının yer aldığı ''Sharkan'' isimli sergisi, 19 Ocak tarihinde Alanİstanbul'da sergilenmeye başlayacak. Sönmez'in üç ayrı video art çalışmasını bir araya getirerek oluşturduğu düzenleme ve büyük boyutla resimlerinin yer alacağı sergiyi gezenler, sanatçının daha önceki sergilerindeki yapay ve doğal varoluşların karşıtlarının ötesinde, gerçekçi ve belgesel nitelikli eserler görebilecekler. Nancy Atakan, 20 Ocakta Pi Artworks'de açılışını yapacağı iki ayrı sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Pi Artworks'un Galeri 1 salonunda açılacak ''Sahtekar olmadığımızı nereden biliyoruz?'' isimli ilk sergide sanatçı, medya ve reklam sektörünün insanlar üzerindeki etkilerinin anlatıldığı eserleri ziyarete açacak. Atakan, Galeri 2 Salonu'nda açacağı ''Buralı 1970-2011'' isimli ikinci sergide ise İstanbul'un yoğun karmaşası içinde kaybolan mahalleleri ve sokak yaşamını anlatacak.