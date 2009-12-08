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Kültür-Sanat

Farid Farjad İstanbul'da

Dünyaca ünlü keman virtüözü Farid Farjad,Kristal Klaket Kısa Film Yarışması'nda keman dinletisi sunacak.

08 Aralık 2009 02:00

T24 - Dünyaca ünlü keman virtüözü Farid Farjad,Kristal Klaket Kısa Film Yarışması'nda keman dinletisi sunacak.

Fatih Üniversitesi’nin organize ettiği ve bu yıl üçüncüsünün gerçekleşeceği Kristal Klaket Kısa Film Yarışması'nda Türk sinemasına gönül verenler bir araya geliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün 'Güneşi Gördüm' filmi ile 'yılın yönetmeni' ödülünü alacağı geceye, onur ödülü alacak olan yönetmen Osman Sınav ve oyuncu Halil Ergün de katılacak.

Dünyaca ünlü keman virtüözü Farid Farjad ise davetlilere eşsiz bir keman dinletisi sunacak. Farjad’a piyanoda Armen Aharonian eşlik edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katılacağı ödül gecesinde birinciliği kazanan kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerindeki filmlerin yönetmenlerine, New York Film Academy’de (NYFA) sinema eğitimi imkanı sunulacak. Kristal Klaket Kısa Film Yarışması, bugün Türker İnanoğlu Gösteri Merkezi'nde.

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