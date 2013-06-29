Farfan Türkiye'ye mi geliyor?

Schalke’nin Perulu yıldızı Jefferson Farfan için 3 gündür süren pazarlıklar olumlu sonuç verdi. G.Saray, Jefferson Farfan’ı 2.9 milyon Euro’luk yıllık ücretle ikna etti. Oyuncunun kulübüyle ise 7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlandı.

Schalke Kulübü ile Almanya’da 3 gündür pazarlık masasında olan sarı kırmızılı ekibe gelmeyi Perulu yıldız da kafasına koydu.

Cimbom’a 10 milyon Euro’dan kapıyı açan Alman devi, pazarlıklar sonucu bu rakamı 8 milyon Euro’ya kadar indirdi. Galatasaray, kısa vadeli ödeme planı ile 7 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya varmayı hedeflediği Schalke’nin ardından Farfan ve menajeri ile de önceki gün bir araya geldi.



Yıllıl ücret için dev öneri



Ali Naci küçük'ün hürriyet.com.tr'deki haberine göre, Alman kulübünün aksine Galatasaray’ın önümüzdeki yıl şampiyonlar ligi’nde yer alacak olması ve sarı kırmızılı kulübün yaptığı göz kamaştırıcı teklif Jefferson Farfan’ı etkiledi. Schalke Kulübü’nde yıllık brüt olarak 3.2 milyon Euro alan, ancak Almanya Ligi’ndeki vergi sistemi nedeniyle sezon başına kazancı 1 milyon 750 bin Euro olan Farfan, Galatasaray’ın teklifine yeşil ışık yaktı.

Sezon başına 2.9 milyon Euro teklif edilen ve Schalke’de aldığı paranın tam 1 milyon 150 bin Euro daha fazlası önerilen Farfan da G.Saray’a ‘Evet’ dedi. Yıldız oyuncu için Sneijder ve Drogba dışında takımdaki tavan fiyatı öneren sarı kırmızılılar, mutlu sona çok yaklaştı.



4 senelik kontrat yapılacak



Galatasaray 6 milyon Euro olan teklifini 7’ye çıkarırken, Schalke’nin de yapılan bu son teklife ‘Evet’ demesi halinde Farfan’ın transferinde hiçbir engel kalmamış oldu. Perulu kanat oyuncusu ile 4 yıllık kontrat yapacak olan Galatsaray’a Jefferson Farfan’ın dört sezon için toplam maliyeti ise 18.6 milyon Euro olacak. Erman Kılıç ve Chedjou’dan sonra Farfan, Galatasaray’ın bu sezon yaptığı üçüncü transfer olacak.