T24 LogoT24 Logo
Spor

Farfan Türkiye'ye mi geliyor?

Sezon başına 2.9 milyon Euro teklif edilen ve Schalke’de aldığı paranın tam 1 milyon 150 bin Euro daha fazlası önerilen Farfan da G.Saray’a ‘Evet’ dedi

29 Haziran 2013 16:02

Schalke’nin Perulu yıldızı Jefferson Farfan için 3 gündür süren pazarlıklar olumlu sonuç verdi. G.Saray, Jefferson Farfan’ı 2.9 milyon Euro’luk yıllık ücretle ikna etti. Oyuncunun kulübüyle ise 7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlandı.

Schalke Kulübü ile Almanya’da 3 gündür pazarlık masasında olan sarı kırmızılı ekibe gelmeyi Perulu yıldız da kafasına koydu.

Cimbom’a 10 milyon Euro’dan kapıyı açan Alman devi, pazarlıklar sonucu bu rakamı 8 milyon Euro’ya kadar indirdi. Galatasaray, kısa vadeli ödeme planı ile 7 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya varmayı hedeflediği Schalke’nin ardından Farfan ve menajeri ile de önceki gün bir araya geldi.


Yıllıl ücret için dev öneri


Ali Naci küçük'ün hürriyet.com.tr'deki haberine göre, Alman kulübünün aksine Galatasaray’ın önümüzdeki yıl şampiyonlar ligi’nde yer alacak olması ve sarı kırmızılı kulübün yaptığı göz kamaştırıcı teklif Jefferson Farfan’ı etkiledi. Schalke Kulübü’nde yıllık brüt olarak 3.2 milyon Euro alan, ancak Almanya Ligi’ndeki vergi sistemi nedeniyle sezon başına kazancı 1 milyon 750 bin Euro olan Farfan, Galatasaray’ın teklifine yeşil ışık yaktı.

Sezon başına 2.9 milyon Euro teklif edilen ve Schalke’de aldığı paranın tam 1 milyon 150 bin Euro daha fazlası önerilen Farfan da G.Saray’a ‘Evet’ dedi. Yıldız oyuncu için Sneijder ve Drogba dışında takımdaki tavan fiyatı öneren sarı kırmızılılar, mutlu sona çok yaklaştı.


4 senelik kontrat yapılacak


Galatasaray 6 milyon Euro olan teklifini 7’ye çıkarırken, Schalke’nin de yapılan bu son teklife ‘Evet’ demesi halinde Farfan’ın transferinde hiçbir engel kalmamış oldu. Perulu kanat oyuncusu ile 4 yıllık kontrat yapacak olan Galatsaray’a Jefferson Farfan’ın dört sezon için toplam maliyeti ise 18.6 milyon Euro olacak. Erman Kılıç ve Chedjou’dan sonra Farfan, Galatasaray’ın bu sezon yaptığı üçüncü transfer olacak.

ETİKETLER

jefferson farfangalatasarayschalketransfertürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24