Fareler insan tükürüğünden veremi bulacak!

Mozambik'in başkenti Maputo'da bir laboratuvar inşasına başlatılan, sivil toplum kuruluşu Apopo'nun yetkililerinden Tess Twelde, Gambiya fareleri"nin insanların türürük örneğini koklayarak verem bakterisi bulmak için eğitileceğini söyledi.

Twelde, bu yöntemlerin hem daha az masraflı hem de daha hızlı olduğunu ancak farelerin 400 örnek için 30 dakikada koklayabileceğine dikkat çekti.

Söz konusu bu örneğe benzer Tanzanya'da da kısa bir süre önce verem tespiti için 10 fare 910 örneği incelenmiş ve laboratuvardan daha başarılı olduğu kanıtlanmıştı.

Mozambik'te fareler, 1976-1992'deki iç savaştan kalan mayınların bulunması için de kullanılmış olup, bu fareler sayesinde 30 dakikada mayın tespiti yapıldığı ispatlanmıştı.