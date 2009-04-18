Farelere viagra, maymunlara kokain

Tüm dünyada bilim adamları insan sağlığı ve çevreyle ilgili hayati önem taşıyan araştırmalar yaparken, bazı "ilginç" araştırmalar var ki, "E bundan bana ne" diye düşünmeden edemiyor insan... RP-online internet sitesinin derlemesine göre bilim adamları, ciddi ciddi

Viagra'nın fareler üzerindeki etkilerini araştırarak, bilim dünyasının bu "emektarlarını" mutlu etti... Ayrıca artık bilim dünyası, "beş parasız" maymunların hangi koşullarda "pahalı" kokaine daha çabuk alıştığını biliyor...

Aslında bilim adamlarının kılıç yutmanın tehlikeleri veya "konuşamadıkları bilinen" balıkların gaz çıkararak iletişim kurmaları konusundaki araştırmaları da takdire şayan...

İlginç araştırmalara birkaç örnek:



Pandaların cinsel isteksizliğinin sebebi nedir



Dünyanın dört bir yanında çoğu insan benzer sorunlarla uğraşırken, bilim

adamları, pandaların cinsel isteksizliğinin sebebini bulabilme umuduyla, bu

hayvanların gen haritasını çıkardı.



Viagra'nın etkileri



Arjantin'deki Quilmes Üniversitesinden Diego A. Golombek, Viagra'nın

farelerde "jetlag"ın etkilerini azalttığını buldu. Neye niyet neye kısmet!..



Çarşaflar neden kırışır



Dünyanın en önemli üniversitelerinden Harvard ve Santiago de Chile'den

bilim adamları Lakshminarayanan Mahadevan ve Enrique Cerda Villablanca, "herkesin

çok merak ettiği", çarşafların neden kırıştığı sorusuna yanıt aradı.



Mamymunlar sadece içici



Amerikalı bilim adamları, maymunların uyuşturucu bağımlılığını araştırdı

ve "bunalımlı" maymunların, sosyal ilişkileri iyi olan türdaşlarına göre kokaine

daha çabuk alıştığını buldu.



Kılıç yutmak tehlikeli



İngiliz bilim adamları Brain Witcombe ve Dan Meyer, kılıç yutmanın yol

açabileceği tehlikeler konusunda kapsamlı bir araştırma yaptı.



Farelerin serenadı



Bir başka araştırma, duygularını açık açık gösterebilen, hatta

ağlayabilen erkek farelerin karşı cins tarafından tercih edildiğini ortaya koydu.

Bilim adamları, erkek farelerin gözyaşlarındaki pheromon maddesinin dişi

farelerde çiftleşme isteğine neden olduğunu tespit etti.

Diğer bir araştırmaya göre de erkek fareler, karşı cinsi etkileyebilmek

için serenat yapıyor. Bilim adamları, dişi farelerin uyarıcı kokular

salgıladığında, erkek farelerin şarkı söylemeye başladığını tespit etti.

Araştırmanın olumlu sonucu; söylenen şarkının insanların duyabileceği dalga

boyunda olmaması...



Tezekten vanilyaya giden yol



Japon bilim adamı Mayu Yamamoto, geliştirdiği yöntemle tezekten vanilya

esansı çıkarmayı başardı. Ancak Yamamoto'nun bunu günlük hayatında kullanıp

kullanmadığı bilinmiyor.



Kanada'nın Bamfield kentindeki Deniz Bilimleri Merkezinden araştırmacı

Ben Wilson, ringa balıklarının nasıl iletişim kurduğunu araştırırken, "bilim

dünyasını allak bullak eden" bir keşifte bulundu: Hem Atlantik'te, hem de

Pasifik'te yaşayan ringa balıkları, birbirleriyle gaz çıkararak iletişim

kuruyormuş... "Bir kelimenin telaffuzu" 7,5 saniye kadar sürebildiği için,

"yabancıların" bu dili öğrenmeleri zor görünüyor.



Hovarda karıncalar daha uzun yaşıyor



Bilim adamları, nedenini bilmeseler de, cinselliği doya doya yaşayan

kraliçe karıncaların ömrünün yüzde 50 oranında uzadığını ortaya çıkardı.



Almanya'nın Bonn üniversitesi bilim adamları, saçları sola doğru dönerek

çıkan denekler aradığını açıkladı. Bilim adamlarının amacı, bu denekler üzerinde,

saçların çıkış yönüyle kişinin dil beceri arasındaki bağlantıyı bulmaya

çalışmak...



Filler kamyon sesi çıkarabiliyormuş



Bilim adamları, fillerin kamyon sesi çıkarabildiğini tespit etti.

"Otomotiv sektörüne katkıda bulunması beklenen" uzmanlar, fillerin bir kamyonun

çıkardığı sesi gerçeğe çok yakın olarak taklit edebildiğini buldu.

