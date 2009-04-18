Farelere viagra, maymunlara kokain

Tüm dünyada bilim adamları insan sağlığı ve çevreyle ilgili hayati önem taşıyan araştırmalar yaparken, bazı "ilginç" araştırmalar var ki, "E bundan bana ne" diye düşünmeden edemiyor insan... RP-online internet sitesinin derlemesine göre bilim adamları, ciddi ciddi
Viagra'nın fareler üzerindeki etkilerini araştırarak, bilim dünyasının bu "emektarlarını" mutlu etti... Ayrıca artık bilim dünyası, "beş parasız" maymunların hangi koşullarda "pahalı" kokaine daha çabuk alıştığını biliyor...
Aslında bilim adamlarının kılıç yutmanın tehlikeleri veya "konuşamadıkları bilinen" balıkların gaz çıkararak iletişim kurmaları konusundaki araştırmaları da takdire şayan...
İlginç araştırmalara birkaç örnek:
Pandaların cinsel isteksizliğinin sebebi nedir
Dünyanın dört bir yanında çoğu insan benzer sorunlarla uğraşırken, bilim
adamları, pandaların cinsel isteksizliğinin sebebini bulabilme umuduyla, bu
hayvanların gen haritasını çıkardı.
Viagra'nın etkileri
Arjantin'deki Quilmes Üniversitesinden Diego A. Golombek, Viagra'nın
farelerde "jetlag"ın etkilerini azalttığını buldu. Neye niyet neye kısmet!..
Çarşaflar neden kırışır
Dünyanın en önemli üniversitelerinden Harvard ve Santiago de Chile'den
bilim adamları Lakshminarayanan Mahadevan ve Enrique Cerda Villablanca, "herkesin
çok merak ettiği", çarşafların neden kırıştığı sorusuna yanıt aradı.
Mamymunlar sadece içici
Amerikalı bilim adamları, maymunların uyuşturucu bağımlılığını araştırdı
ve "bunalımlı" maymunların, sosyal ilişkileri iyi olan türdaşlarına göre kokaine
daha çabuk alıştığını buldu.
Kılıç yutmak tehlikeli
İngiliz bilim adamları Brain Witcombe ve Dan Meyer, kılıç yutmanın yol
açabileceği tehlikeler konusunda kapsamlı bir araştırma yaptı.
Farelerin serenadı
Bir başka araştırma, duygularını açık açık gösterebilen, hatta
ağlayabilen erkek farelerin karşı cins tarafından tercih edildiğini ortaya koydu.
Bilim adamları, erkek farelerin gözyaşlarındaki pheromon maddesinin dişi
farelerde çiftleşme isteğine neden olduğunu tespit etti.
Diğer bir araştırmaya göre de erkek fareler, karşı cinsi etkileyebilmek
için serenat yapıyor. Bilim adamları, dişi farelerin uyarıcı kokular
salgıladığında, erkek farelerin şarkı söylemeye başladığını tespit etti.
Araştırmanın olumlu sonucu; söylenen şarkının insanların duyabileceği dalga
boyunda olmaması...
Tezekten vanilyaya giden yol
Japon bilim adamı Mayu Yamamoto, geliştirdiği yöntemle tezekten vanilya
esansı çıkarmayı başardı. Ancak Yamamoto'nun bunu günlük hayatında kullanıp
kullanmadığı bilinmiyor.
Kanada'nın Bamfield kentindeki Deniz Bilimleri Merkezinden araştırmacı
Ben Wilson, ringa balıklarının nasıl iletişim kurduğunu araştırırken, "bilim
dünyasını allak bullak eden" bir keşifte bulundu: Hem Atlantik'te, hem de
Pasifik'te yaşayan ringa balıkları, birbirleriyle gaz çıkararak iletişim
kuruyormuş... "Bir kelimenin telaffuzu" 7,5 saniye kadar sürebildiği için,
"yabancıların" bu dili öğrenmeleri zor görünüyor.
Hovarda karıncalar daha uzun yaşıyor
Bilim adamları, nedenini bilmeseler de, cinselliği doya doya yaşayan
kraliçe karıncaların ömrünün yüzde 50 oranında uzadığını ortaya çıkardı.
Almanya'nın Bonn üniversitesi bilim adamları, saçları sola doğru dönerek
çıkan denekler aradığını açıkladı. Bilim adamlarının amacı, bu denekler üzerinde,
saçların çıkış yönüyle kişinin dil beceri arasındaki bağlantıyı bulmaya
çalışmak...
Filler kamyon sesi çıkarabiliyormuş
Bilim adamları, fillerin kamyon sesi çıkarabildiğini tespit etti.
"Otomotiv sektörüne katkıda bulunması beklenen" uzmanlar, fillerin bir kamyonun
çıkardığı sesi gerçeğe çok yakın olarak taklit edebildiğini buldu.