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Yaşam

Farelere '6. his' verildi!

Farelere laboratuvar ortamında '6. his' kazandırıldı

14 Şubat 2013 23:33

ABD'deki Duke Üniversitesi'nden Miguel Nicolelis ve ekibi, laboratuvarda farelerin beyninin, bıyıklarla dokunma hissinin meydana geldiği bölgesine kızılötesi ışık algılayıcısına bağlı mikroskobik elektrotlar yerleştirdi.

Böylece normalde bu tür ışığı göremeyen hayvanlar, yandığında kızılötesi ışığı ''hissedebildi''.

New Scientist dergisinin internet sitesindeki makaleye göre, X-ray görüşü sayesinde nesnelerin arkasını görebilen Superman gibi, bu fareler bıyıklarıyla kızılötesi ışığı hissetme yeteneğine sahip oldu.

Nicolelis, ilk kez bir memeliye normalde kendi türünde olmayan bir yetenek kazandırıldığını belirterek, farelerin görmek yerine ışığa nasıl ''dokunacağını öğrendiğini'' vurguladı.

Araştırma sonuçlarının görme yetisini kaybetmiş kişilerin beynine protez yerleştirerek bu yetinin kazandırılmasına ışık tutabileceğini ifade etti.

 

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