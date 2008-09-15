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Bilim / Teknoloji

Farelerde "Mavi İz" dönemi

Microsoft yeni optik tarama metotlarıyla donattığı bilgisayar farelerini tanıttı.

15 Eylül 2008 03:00

İlk optik tarama teknolojili fareleri geliştiren Microsoft, farelerde yine bir devrime imza atıyor. BlueTrack - Mavi iz ismindeki teknoloji granit ve halı zemin gibi zorlu zeminlerde en yüksek keskinliği sunuyor. BlueTrack ışını normal bir lazer faresininkinden dört kat daha büyük ve daha yüksek bir tarama oranı sunuyor.

Fareler bilgisayara kablosuz olarak 2,4 GHz frekansında bağlanıyor. Explorer Mini Mouse laptop faresi olarak özellikle mobil gün akışına uygun olarak geliştirildi. Explorer Mouse ise daha çok ev kullanımı için düşünüldü.

Ürünler Ekim ayından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Explorer Mini Mouse'un fiyatı 85 dolar, Explorer Mouse'un fiyatı ise 110 dolar olacak.

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