Fareler ve insanların 'koku zevki' aynı

Fransız araştırmacılar, insanlarla farelerin aynı kokulardan etkilendiğini ortaya çıkardı.



"Plos ONE" dergisinin son sayısında yayımlanan araştırmaya göre, sonuçlar koku tercihinin sırf tecrübe veya kültürden kaynaklanmadığını, koku molekülünün yapısının da bunda etkili olduğunu gösterdi.



Araştırmacılara göre, kokular günlük hayatta insan davranışını ciddi şekilde etkiliyor. Kokuya atfedilen olumlu veya olumsuz değer, tecrübe ve kültürle besleniyor. Sözgelimi, Fransızların hoşuna giden "kamamber peynirinin" kokusu başka kültürlere mensup kimselerce hoş karşılanmıyor.



Araştırmacılar, çalışmalarında insan ve farenin kokular karşısındaki tutumlarını araştırdı. Hayvanın hangi kokuları tercih ettiği, koklama süresinden belirlendi. İnsanlar da beğendikleri kokuları sıraladı. Ortaya şu sonuç çıktı: İnsanlarla fareler aynı kokuları seviyor veya reddediyor.

