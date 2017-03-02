T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fare yüzünden uçuş gecikti

Londra'da içine fare giren uçuşta dört saat rötar yaşandı. British Airways, 'iki bacaklı tüm canlıların' gecikmeli de olsa uçtuğunu açıkladı.

02 Mart 2017 15:48

British Airways'in Londra-San Francisco seferini yapması planlanan kabine fare girmesinin ardından uçağın kalkmasına izin verilmedi.

Yerel saatle sabah 10.40'ta ayrılması planlanan uçağın yolcuları kalkış için beklerken, kabin ekibi, "oldukça sıradışı bir durum" nedeniyle gecikme yaşandığı duyurusu yaptı.

Kabin ekibi, yolculara uçakta fare görüldüğü ve bu nedenle kalkış yapılamayacağını, başka bir uçağın ayarlanacağını bildirdi.

Ancak daha sonra farenin karılmasının ardından uçak dört saatlik bir gecikmeyle seferi gerçekleştirdi.

Uçağın yolcularından Carly, duyurunun yapılmasının ardından insanların duyduklarına "genel olarak inanamadığını" söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan British Airways, "Hemen herkesin bizimle San Francisco'ya uçmak istediğinin farkındayız. Ancak bu olayda terminale geri göndermek zorunda kaldığımız çok küçük bir yolcumuz oldu. İki bacaklı tüm canlılar, şu anda California'ya doğru yola çıktı. Gecikmeden dolayı üzgünüz" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LondraBritish AirwaysAirways Londra-San FranciscoCarlySan FranciscoAncakCaliforniaGecikmeden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24