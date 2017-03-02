Fare yüzünden uçuş gecikti

British Airways'in Londra-San Francisco seferini yapması planlanan kabine fare girmesinin ardından uçağın kalkmasına izin verilmedi.

Yerel saatle sabah 10.40'ta ayrılması planlanan uçağın yolcuları kalkış için beklerken, kabin ekibi, "oldukça sıradışı bir durum" nedeniyle gecikme yaşandığı duyurusu yaptı.

Kabin ekibi, yolculara uçakta fare görüldüğü ve bu nedenle kalkış yapılamayacağını, başka bir uçağın ayarlanacağını bildirdi.

Ancak daha sonra farenin karılmasının ardından uçak dört saatlik bir gecikmeyle seferi gerçekleştirdi.

Uçağın yolcularından Carly, duyurunun yapılmasının ardından insanların duyduklarına "genel olarak inanamadığını" söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan British Airways, "Hemen herkesin bizimle San Francisco'ya uçmak istediğinin farkındayız. Ancak bu olayda terminale geri göndermek zorunda kaldığımız çok küçük bir yolcumuz oldu. İki bacaklı tüm canlılar, şu anda California'ya doğru yola çıktı. Gecikmeden dolayı üzgünüz" denildi.