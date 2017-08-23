Fare avlarken ayağı kırılan peçeli baykuş tedaviye alındı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Ticaret Borsası\'nın bahçesinde bugün öğlen saatlerinde fare avlarken ayağı kırılan peçeli baykuş, veterinere götürüldü.

Türkiye\'de üst seviyede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan peçeli baykuş, bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır Ticaret Borsası\'nın bahçesinde ayağı kırık bulundu. Normalde gece avlanan peçeli baykuşun gündüz fare avlarken yaralandığını değerlendirdiklerini saylayan Ticaret Borsası Basın Yayın Şefi Ramazan Demir, sahip çıktı. Öğleyin peçeli baykuşu görünce önce sıcak vu susuzluktan bayıldığını söyleyen Demir, \"Su ve yem vermeye çalıştım. Ama sonra sağ ayağına tam olarak basamadığını farkettim. Bunun üzerine en yakındaki bir veterineri arayarak, ayağı kırık peçeli baykuşu ona teslim ettim\" dedi.

Veterinerinerin kırık peçeli başkuşu kırık ayağının tedavisinin tamamlanması ve avlanacak düzeye ulaşmasının ardından doğaya bırakacağı belirtildi.

Genelde kurak iklimleri seven ve ağaçları az olan geniş tarımsal arazileri ve açık alanları tercih edip buralarda yaşayan peçeli baykuşlar, gece avladıkları tarla fareleri, kurbağalar ile böceklerle besleniyor. Bir gecede 8 tarla faresi yiyebilen ve çiftçi dostu olarak bilinen peçeli baykuşlar aç kaldıkları zaman gündüz de avlanıyor.

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