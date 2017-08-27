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Dünya
Deutsche Welle

FARC siyasi parti kuruyor

Kolombiya'da hükümetle barış anlaşması imzalayarak silah bırakan FARC, siyasi parti kurmak için 6 gün sürecek bir kongre başlatıyor.

27 Ağustos 2017 20:06

Kolombiya'da 53 yıldır devam eden çatışmaların ardından silahlarını teslim eden FARC örgütü, siyasi parti kurma yolunda ilk adımı atıyor.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin üyelerinden oluşan bin kişilik delege, milletvekili adaylarını seçecek kurucu kongre için başkent Bogota'da biraraya geliyor.

1 Eylül'e kadar devam edecek olan kongrede gelecek yıl düzenlenecek seçimlere katılmaya hazırlanan partiye bir isim bulunacak.

AFP haber ajansına konuşan eski gerilla komutanı Ivan Marquez düşünülen isimler arasında "Kolombiya'nın Alternatif Devrimci Gücü"nün yer aldığını söyledi.

FARC lideri Rodrigo Londoro ise partiye isim arayışlarında sosyal medya üzerinden nabız yoklamıştı. Twitter kullanıcıları arasında en çok beğenilen isim "Yeni Kolombiya" olmuştu.

53 yıl süren silahlı mücadelenin ardından silah bırakarak siyasete atılmaya hazırlanan FARC'ı Kolombiya halkının kabul etmesinin zaman alacağı belirtiliyor. Anketler Kolombiyalılarının yüzde 80'inin bu duruma karşı olduğunu gösteriyor.

Kolombiya'da gelecek yıl hem cumhurbaşkanlık seçimleri hem de parlamento seçimleri düzenlenecek.

53 yıl sonra gelen barış

FARC gerillaları ve Kolombiya devleti arasında 1964 yılından beri devam eden çatışmalar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında varılan barış anlaşmasıyla son buldu.

Çatışmalarda 260 binden fazla insan öldü, 60 bin kişi kayıtlara kayıp olarak geçti. 7 milyondan fazla Kolombiyalı 53 yıl süren iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

FARC ile imzalanan tarihi barış anlaşması Devlet Başkanı Santos'a geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü'nü getirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, ÖA/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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