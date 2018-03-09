T24 LogoT24 Logo
Dünya

FARC lideri devlet başkanı adaylığı için kararını verdi

Rodrigo Londono, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi

09 Mart 2018 01:35

Kolombiya'da bu yıl yapılacak seçimlerde devlet başkanı adayı olan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. 

Adaylıktan çekilme kararı, silah bırakan FARC'ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticileri tarafından, başkent Bogota'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. 

FARC'ın Kolombiya Kongresi için gösterdiği adaylardan ve örgütün eski başmüzakerecisi Ivan Marquez, FARC Başkanı  Rodrigo Londono'nun öncelikle sağlık sorunları nedeniyle devlet başkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. 

Marquez ayrıca kampanya süresi boyunca Londono'nun bazı bölgelerde şiddetli protestolarla karşılanmasını da hatırlatarak, adaylıktan çekilme kararında bu güvenlik eksikliklerinin de bulunduğunu belirtti. 

Yerel basın, yeni bir aday belirlenmesi konusunun partide gündeme gelmediğini yazdı. 

Devlet başkanlığı için adaylık başvuruları gelecek hafta cuma günü sona eriyor. 

Londono, dün, seçim çalışmalarına ara vermesine neden olan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti. 

Cerrahi operasyon sonrası sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan "Timochenko" ismiyle de bilinen eski örgüt lideri, "daha sağlam bir kalp" ile yola devam edeceğini belirtmişti. 

Daha önce de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Küba'da tedavi gören Londono, ağustos ayı sonunda Kolombiya'ya dönmüş ve siyasi parti FARC'ın kuruluş kongresine katılmıştı. 

Geçen yıl kasım ayında devlet başkanlığına aday olan FARC lideri Londono, seçim kampanyasına ocak ayında Bogota'da düzenlenen mitingle başlamıştı.

 

ETİKETLER

farcRodrigo LondonoIvan Marquezkolombiya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24