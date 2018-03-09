FARC lideri devlet başkanı adaylığı için kararını verdi

Kolombiya'da bu yıl yapılacak seçimlerde devlet başkanı adayı olan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

Adaylıktan çekilme kararı, silah bırakan FARC'ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticileri tarafından, başkent Bogota'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

FARC'ın Kolombiya Kongresi için gösterdiği adaylardan ve örgütün eski başmüzakerecisi Ivan Marquez, FARC Başkanı Rodrigo Londono'nun öncelikle sağlık sorunları nedeniyle devlet başkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Marquez ayrıca kampanya süresi boyunca Londono'nun bazı bölgelerde şiddetli protestolarla karşılanmasını da hatırlatarak, adaylıktan çekilme kararında bu güvenlik eksikliklerinin de bulunduğunu belirtti.

Yerel basın, yeni bir aday belirlenmesi konusunun partide gündeme gelmediğini yazdı.

Devlet başkanlığı için adaylık başvuruları gelecek hafta cuma günü sona eriyor.

Londono, dün, seçim çalışmalarına ara vermesine neden olan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.

Cerrahi operasyon sonrası sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan "Timochenko" ismiyle de bilinen eski örgüt lideri, "daha sağlam bir kalp" ile yola devam edeceğini belirtmişti.

Daha önce de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Küba'da tedavi gören Londono, ağustos ayı sonunda Kolombiya'ya dönmüş ve siyasi parti FARC'ın kuruluş kongresine katılmıştı.

Geçen yıl kasım ayında devlet başkanlığına aday olan FARC lideri Londono, seçim kampanyasına ocak ayında Bogota'da düzenlenen mitingle başlamıştı.