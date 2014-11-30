FARC kaçırdığı generali serbest bıraktı



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Twitter hesabından yaptığı açıklamada General Ruben Alzate ile onunla birlikte kaçırılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Santos, generali yakınlarıyla buluşturmak için hava koşullarının düzelmesini beklediklerini ifade etti.

Alzate 16 Kasım'da ülkenin kuzeybatısındaki Choco Bölgesi'nde orduya bir askeri hukukçu ve bir astsubayla birlikte kaçırılmıştı. Olay üzerine Kolombiya hükümeti ile FARC arasında süren barış görüşmeleri askıya alınmıştı.

1964 yılından beri büyük toprak sahiplerine ve hükümete karşı silahlı mücadele sürdüren FARC'ın 8 bin silahlı militanı olduğu sanılıyor. 2012 yılının kasım ayında örgütle hükümet arasında görüşmeler Küba'nın başkenti Havana'da başlamıştı.

Resmi rakamlara göre Kolombiya'daki savaşta şimdiye kadar 220 binden fazla insan ölürken 5 milyon kişi yerinden oldu.