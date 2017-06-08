FARC: Bu silahlara veda edişimizin fiili başlangıcıdır

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçler (FARC) silahlarının yüzde 30'unu Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerine teslim etti. Kolombiya Hükümeti, ABD ve Avrupa Birliği tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen FARC'ın silah bırakması için görüşmeler uzun süredir devam ediyordu. FARC Lideri Rodrigo Londono "Bu silahlara veda edişimizin fiili başlangıcıdır. Biz sözümüzü tutuyoruz" dedi.

Ülkede 53 yıldır süren iç savaşta, 260 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde FARC, sahip olduğu silahların yüzde 30’unu BM yetkililerine teslim etti. Londono haberi Twitter’dan, "Bu silahlara veda edişimizin fiili bir başlangıcıdır” ve “Biz sözümüzü tutuyoruz" diyerek duyurdu. BM de Lodono’nun açıklamasını doğruladı.

Kalan silahların yüzde 30'u 14 Haziran'da; yüzde 40'ı da 20 Haziranda teslim edilecek

Mevcut takvime göre FARC ellerindeki silahların ikinci yüzde 30'luk bölümünü 14 Haziran'da, kalan yüzde 40'lık bölümünü de 20 Haziran'da BM'ye teslim edecek. Böylelikle silah bırakma süreci 20 Haziran’da tamamlanacak. BM, FARC’ın 7 bin silahının olduğunu duyurmuştu.

Hükümet ile FARC arasındaki barış anlaşması 24 Kasım 2016’da imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında FARC sembolik olarak 140 silahını 17 Mart’ta yine BM yetkililerine teslim etmişti.

Ülkede 53 yıldır süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Örgütün silahlı mücadeleyi bırakmasında 2015 yılında Küba'nın arabuluculuk yapması etkili olmuştu.

Filiz Yavuz (DHA)

Kasım 2016'da Kolombiya hükümeti ile FARC tarihi anlaşmayı imzalamıştı