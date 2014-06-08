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Dünya
Deutsche Welle

FARC ateşkes ilan etti

Kolombiyalı gerilla örgütü FARC ay sonuna kadar tek taraflı ateşkes ilan etti. Hükümet ile örgüt arasında yürütülen barış müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği bildiriliyor.

08 Haziran 2014 18:22


Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri (FARC), 15 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu gerekçe göstererek ateşkes ilan etti. Örgütün internet sayfasından yapılan açıklamada ve yerel medyaya verilen bilgilerde, pazartesi gününden itibaren 30 Haziran'a kadar herhangi bir eylem düzenlenmeyeceği belirtildi. Seçimin ilk turunda da örgüt silah bırakmıştı.

Barış müzakerelerinde ilerleme

Kolombiya hükümeti yaklaşık bir buçuk yıldır isyancı örgüt ile müzakereler yürütüyor. Devlet başkanlığı seçimi, aynı zamanda Küba'nın başkenti Havana'da yürütülen müzakere sürecinin devam edip etmemesine dönük bir güvenoyu yoklaması olarak da görülüyor. İkinci turda, hâlihazırda görevdeki devlet başkanı Juan Manuel Santos ile rakibi Oscar Zuluaga yarışacak. İlk tur seçimlerde Zuluaga oyların yüzde 29'unu alarak, yüzde 26'da kalan Santos'u geride bırakmıştı. Santos seçim kampanyasında, FARC ile barış müzakerelerini sürdürmek istediğini duyurmuş ve bunun ‘savaşın sonu ile' ‘sonu gelmeyen bir savaş' arasında bir tercih olduğunu söylemişti. Zuluaga ise FARC örgütü ile ancak örgütün silah bırakmayı kabul etmesi halinde brışın müzakere edilebileceğini söylemişti.

Tarafların temsilcileri cumartesi günü Küba'nın başkenti Havana'da kanlı çatışma sürecinin aydınlatılması için bir hakikat komisyonu kurulması üzerinde uzlaşmıştı. Komisyonun çalışmalarına temmuz ayında başlaması kararlaştırılmıştı. Hükümet heyetinin başkanı eski Devlet Başkanı Yardımcısı Humberto de la Calle, gelinen noktanın ‘kurbanları barış sürecinin merkezine çekmek yönündeki çabalar bakımından tarihi bir adım' olduğunu söylemişti.

FARC Latin Amerika'nın en eski ve en büyük gerilla örgütü olarak biliniyor. 50 yıldır devam eden çatışmalarda 220 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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