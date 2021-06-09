Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na veda mesajı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın ekrana gelen 37'nci sezon finalinde Farah Zeynep Abdullah diziye veda etti. Abdullah veda sonrası Twitter hesabından duygusal bir açıklama yaptı.

Han'a geri dönmeye karar veren İnci, kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi. Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı.

Masumlar Apartmanı'nın 'İnci'si oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

"İnci’nin yolculuğu burada bitti"

Oyuncu paylaşımında, " Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci’nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" ifadelerini kullandı.