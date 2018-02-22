FAO uyardı: Avrupa'daki buğday pası bölgesel gıda güvenliği için ciddi tehdit

İstanbul, 22 Şubat (DHA) - BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Ankara’da bulunan Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nde görevli Tarım Yetkilisi Hafiz Muminjanov, \"saldırgan buğday pası ırklarının\" bölgesel gıda güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

FAO’nun yayınladığı rapora göre Avrupa, Afrika ve Asya’da ilerleme gösteren buğday pası hastalığı bir milyondan fazla insanın gıda ve geçim kaynağını tehdit ediyor. Rüzgarla taşınan buğday pası sporları uzun mesafelere hızla yayılabiliyor ve bu durum işlenmemiş veya hassas buğday çeşitlerinde yüzde 100\'e kadar ürün kaybına yol açıyor.

Buğday pası bulaştığı bitkilerde hastalık; sararmış yapraklar, siyah saplar ve büzüşüp kuruyan taneler ile kendini gösteriyor. Hastalık birçok ülkede ciddi bir sorun ve özellikle küçük çiftlik sahiplerini etkiliyor

FAO’dan buğday hastalıklarıyla ilgili yeni kitap

FAO buğday hastalıklarıyla ilgili 25 yıllık bilimsel araştırmaları özetleyen, bitkilerin korunması ve ıslahı konusunda bilim insanlarına önemli bulgular sağlayan ve çiftçilere, büyük emtia üreticilerine ve bitki koruma uzmanlarına pratik değerler sunan Rusça yeni bir kitap yayınladı.

FAO Tarım Yetkilisi Hafiz Muminjanov, “Dirençli buğday çeşitlerinin geliştirilmesi ve bunların çiftçilere teşvik edilmesi zararın sınırlanması ve saldırgan paslar ve diğer hastalıklarla mücadele için kilit rolde. Yeni kitap buğday hastalıklarının doğasını daha iyi anlamak ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde arttırılmasında entegre bir yaklaşım uygulanması için hem bilim insanları hem de çiftçiler için değerli bilgiler sağlıyor” diye konuştu.

Muminjanov “Hastalıkların izlenmesi ve gözetimi, sıcak noktalar üzerindeki ticari ve çiftçi buğday çeşitlerinin taranması ve yapay aşı kullanımı kayıpları önlemek için önemli adımlar” diye etkiledi. FAO Tarım Yetkilisi saldırgan buğday pası ırklarının bölgesel gıda ve beslenme güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek hastalığın sürekli gözetiminin ve programlı yönetiminin çok önemli olduğunu söyledi.

365 sayfalık kitabın yazarı Murat Koyshibayev, Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi ve Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi için 25 yıldan fazla süre çalıştı. Koyshibayev FAO’nun Orta Asya ve Kuzey Kazakistan\'daki buğday bitki sağlığı araştırmalarını yapmak üzere düzenlediği birçok programa da katıldı.

FAO, Borlaug Küresel Pas Girişimi üyesi olarak buğday pas hastalıklarını izleme ve yönetme çabalarını destekliyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü yetkililerin ve çiftçilerin eğitiminde, kurumlar ve paydaşlar arasındaki bağlantıları güçlendirmede ve araştırmacılar, yayım organizasyonları ve çiftçiler arasındaki bağlantıları attırmada önemli bir rol oynamaktadır. FAO gerekli durumlarda acil müdahalelerde de yardımcı oluyor.

FAO buğday hastalıklarıyla mücadelede etkilenen ülkelerdeki pas uzmanlarının ortaya çıkan buğday pası ırklarını tespit etme ve bunlarla etkin bir şekilde mücadele etmeleri için yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla teknik destek ve eğitim sağlıyor. Ayrıca örgüt yeni araştırmalar için pas örneklerinin toplanması ve anketlerin yürütülmesi için bir forum da sunuyor.