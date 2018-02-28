FAO Türkiye'ye yeni temsilci atadı

İstanbul, 28 Şubat (DHA) – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye’ye yeni temsilci olarak Viorel Gutu’yu atadı. FAO Tacikistan Eski Temsilcisi olan Gutu bu hafta görevine başlıyor. Viorel Gutu aynı zamanda FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Özbekistan Temsilcisi görevini yürütecek.

Gutu bu görevi geçtiğimiz günlerde FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilci Yardımcılığına atanan Yuriko Shoji’den devraldı.

Moldova vatandaşı olan Gutu 2014’te FAO Tacikistan Ofisi’nin başkanı olarak FAO\'ya katıldı. Gutu ülke ofisinin ulusal hükümet, Avrupa Birliği ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı da dahil olmak üzere önemli bağışçılarla üretken ilişkiler kurma konusunda önemli rol üstlendi.

Viorel Gutu’nun Tacikistan’daki görevi esnasında FAO’nun ülkedeki ofisinin statüsünü belirleyen ev sahibi ülke anlaşması imzalandı. Gutu FAO\'nun Tacikistan hükümetine verdiği desteğin stratejik önceliklerini belirleyen Tacikistan\'ın ülke programlama çerçevesi için hükümet yetkilikleriyle ile görüşmeler yürüttü.

Gutu “Selefimin kaldığı yerden devam edeceğim için kendimi şanslı görüyorum çünkü çalışmalarımız FAO Türkiye Ofisi’nin sağlam temellerine ve geniş tecrübesine dayanacak. Bölgemizin giderek artan ihtiyaçlarına cevap vermek için yüksek ve çeşitli kapasiteye sahip güçlü bir ekibi yönetmek bir zevk” diye konuştu.

Gıda güvenliği ve ormancılık alanlarında Orta Asya ülkelerini desteklemek için FAO-Türkiye Ortaklık Programı ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı’nın uygulanması, FAO\'nun Suriye\'deki mülteci ve ev sahibi topluluklara hitap eden Suriye Mülteci Dayanıklılık Planı ve büyük ölçekli Küresel Çevre Fonu’nun iklim değişikliği, arazi bozulması ve biyolojik çeşitlilik projeleri Gutu\'nun odaklanacağı başlıca çalışma alanları arasında yer alıyor.

Türk kültürüne aşina olan ve Türk mutfağının gerçek bir hayranı olan Gutu hem iş hem de eğlence için sık sık Türkiye’ye seyahat etti. Moldovalı çiftçilerin bilgisini artırmak için seracılık ve hasat sonrası süreç alanlarında iyi uygulamaların paylaşımı ve bilgi alışverişi amacıyla Türkiye’ye çalışma ziyaretleri düzenledi; çiftçileri arasında Adana, Antalya ve Mersin’in de olduğu güney illerine getirdi.

Ülkesinde Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Gutu tarım ve kırsal kalkınma alanındaki stratejik politika uygulamalarının eşgüdümünden, izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumluydu. Gutu bakanlık ve dairelerinin etkinliğini geliştirmek için geniş çaplı reformlar başlattı. Gutu Moldova\'da tarımın geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği ve diğer bağışçılarla görüşmelerde de bulundu.

Viorel Gutu ayrıca Doğu Timor’daki Birleşmiş Milletler Geçiş Yönetimi’nde ekonomik işler yetkilisi olarak çalıştı; burada barışı koruma operasyonları, yoksulluğun azaltılması ve acil durumların önlenmesi konularıyla ilgilendi. 10 yılı aşkın bir süre Avrupa Birliği, FAO, ABD Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (USAID), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun (IFAD) uluslararası projelerini yönetti ve daha sonra Moldova Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı’nda tarıma bağış yardımlarını koordine etti. Moldovalı yetkili ekonomi doktorasına sahip. (Fotoğraflı)