FAO: Tarıma yatırım Suriye'nin geleceği için hayati önemde 

İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Suriye için uluslararası yardım konferansına katılan ülkelere toparlanma ve istikrarın bir motoru olarak tarıma yatırım yapmaları çağrısında bulundu ve bu yatırımların Suriye’nin geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Brüksel’deki konferansta konuşan FAO Genel Direktör Yardımcısı Daniel Gustafson, “Önemli tersliklere rağmen tarım Suriye’deki gıda tedarikinin neredeyse yarısını karşılamaya devam ediyor ve milyonlarca savunmasız Suriyeli için cankurtaran halatı hizmeti görüyor. Bu, Suriye halkının ve tarım sektörünün direncinin güçlü bir ifadesidir. Ancak tarım sektörüne ve kırsal alanlardaki dayanıklılık programlarına ek yardımlar olmadan göçün yanı sıra gıda güvensizliği de artmaya devam edecek ve istikrara kavuşmak çok zor olacak” dedi.

Daniel Gustafson şu değerlendirmeleri yaptı:

“Krizi ve etkilerini şiddetlendirmeye katkıda bulunan savunmasızlıkların temel nedenlerini ele almalıyız. Bunlar arasında özellikle yoksulluk ve sosyal hizmetlere erişimdeki kentsel-kırsal uçurum ve kitlesel kırsal işsizlik ve göçün itici güçleri olan iklim değişikliği ve artan su kıtlığı yer alıyor.

“Herkes Suriye krizine cevap vermede dayanıklılık yaklaşımının önemini ve insani ve kalkınma müdahaleleri arasında köprü kurma zorunluluğunu kabul etse de büyük fon sıkıntılarıyla karşılaşmaya devam ediyoruz.”

FAO’dan Suriye’de tarım alanında yatırım yapılmasına ilişkin yapılan açıklamada ise şu değerlendirmeler yer aldı:

“FAO 2018 Suriye için İnsani Müdahale Planı kapsamında 120 milyon dolar yardım isterken bunun sadece dörtte birini aldı.

“Avrupa Birliği ve BM insani yardımları seferber etmek ve BM liderliğindeki barış sürecine siyasi destek sağlamak için Brüksel’deki (24-25 Nisan) konferansın eş başkanlığını yapıyor.

“Tarım Suriye’de istikrarının motoru olabilir.

“Suriye’deki çatışmadan önce tarım ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının dörtte birini oluşturuyordu ve nüfusun neredeyse yarısı için temel geçim kaynağıydı. Bugün ise Suriye\'deki nüfusun üçte biri ya da 6,5 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya ve çatışmalar dünyadaki en büyük mülteci krizini sürdürmeye devam ediyor.

“Çatışmaların çoğu Suriye\'nin ana tarım alanlarında yoğunlaşmış ve tarım sektörü kötü etkilenmiştir. FAO çatışmanın başlamasından bu yana 16 milyar doları aşan toplam hasar ve kayıp tahmin ediyor. Büyük çaplı yer değiştirme, büyük çaplı hayvan kaybı ve yaygın altyapı hasarı gıda üretiminde büyük düşüşlere ve gıda fiyatlarında rekor artışlara yol açtı.

“Buna rağmen birçok çiftçi hala çiftçilik yapıyor ve tarımın dayanıklılığını kanıtlıyor. Buğday üretimi, geçtiğimiz yıl 2 milyon tona ulaştı. Bu, Suriye\'nin bölge için bir ekmek sepeti olarak görüldüğü kriz öncesi dönemdeki kişi başına düşen miktarla aynı. Birçok aile kendi sebzelerini yetiştirmek ve hayvan yetiştirmek de dahil olmak üzere kendi gıda üretimine güveniyor.

“Bu nedenle hayatların yanı sıra geçim kaynaklarını da kurtarmak için gıda yardımlarının çiftçilik ve hayvancılık desteği ile birleştirilmesi anlamlı olacak.

“FAO ve ortakları hem hükümetin hem de muhalefetin kontrolü altındaki bölgelerdeki kırsal geçim kaynaklarını koruma ve eski haline getirme çabaları doğrultusunda çatışmanın başlangıcından bu yana Suriye’nin tamamında çok önemli destek verdi.

“Sadece geçen yıl FAO’nun programları çiftçilerin bir yıl boyunca ilave 1.7 milyon insanı daha beslemek için yeterli miktarda buğday yetiştirmelerine yardım etti.

“FAO aşılama ve tedavi kampanyaları aracılığıyla ülkenin hayatta kalan 11 milyondan fazla hayvanının sağlam ve sağlıklı kalmasına da yardımcı oldu.

“FAO 2018\'de Suriye’de açlık yaşayan aileleri hayat kurtarıcı tarım ve hayvancılık üretimini arttırmak için destekliyor.

“FAO sulama kanalları gibi üretken varlıkları da koruyor ve inşa ediyor. Ayrıca gelir getirici fırsatlar yaratıyor ve ıslah ediyor.

“Birçok mülteci hane halkının gelirlerinin önemli bir kısmını gıdaya harcadığı komşu ülkelerde FAO sürdürülebilir gıda üretimini ve gelir ve geçim fırsatlarını desteklemektedir.

“Suriyeli mültecilerin yüzde 50’sinden fazlasının fakir veya sınırda gıda tüketimine sahip olduğu Ürdün’de FAO mikro bahçe ve diğer gıda üretimi, kırsal gıda ürünlerinin pazarlanması ve istihdam olanaklarını destekliyor.

“FAO Türkiye’de ise mülteciler ve ev sahibi toplulukların savunmasız üyeleri ile küçük ölçekli tarımsal üretim, gelir getirici faaliyetler ve mesleki eğitim kursiyerlerini işlere yerleştirme konusunda çalışmaktadır.

“Bu çalışma bağışçıların desteği olmadan devam edemez. Şimdiye kadar bu çalışma Belçika, Avrupa Birliği, Almanya, İrlanda, İtalya, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve BM\'nin Ortak İnsani Yardım Fonu ve Merkezi Acil Müdahale desteğiyle mümkün olmuştur.” (Fotoğraflı)

