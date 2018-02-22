FAO: Ormanları yönetme şeklimiz gıda güvenliği için yaşamsal önemde

İstanbul, 22 Şubat (DHA) - BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktör Yardımcısı Maria Helena Semedo, küresel nüfusun arttığına ve 2050 yılına gelindiğinde dokuz milyar insanın beslenmesi gerekeceğine dikkat çekerek, toprakları, gıda üretimi ve ormanları yönetme şeklimizi değiştirmenin, gıda güvenliğini garanti altına almak için yaşamsal önemde olduğu uyarısı yaptı.

FAO’nun başkanlığında, 14 uluslararası örgüt ve sekretaryanın küresel bir ortaklığı olan Orman İşbirliği Ortaklığı (CPF), ormanların yok olmasıyla ilgili sorunlara çözüm bulmada ülkelere yardım etmek amacıyla, \"Uluslararası Ormansızlaşma İle Mücadele Konferansı\" düzenliyor.

Semedo, Roma’da 20-22 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Konferans\'ın açılışındaki konuşmasında, son 25 yılda 20\'den fazla ülkenin orman örtüsünü koruyup hatta artırırken gıda güvenliğini geliştirmeyi başardığını söyledi ve ekledi:

\"Büyük bir zorlukla karşı karşıyayız; tarım, 2050 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle artan ve daha kentleşmiş bir nüfusun taleplerini karşılayabilmek için 2012\'deki gıda, yem, lif ve yakıttan yaklaşık yüzde 50 daha fazla üretime ihtiyaç duyacak.\"

BM Ormancılar Forumu Direktörü Manoel Sobral Filho da konferansın açılış konuşmasında, \"Son 25 yılda net küresel ormansızlaşma oranı yüzde 50\'den fazla yavaşladı. Orman kayıplarını yavaşlatan mevcut eğilim orman restorasyonu ve ağaçlandırma çabalarıyla birlikte devam ederse net küresel ormansızlaşmanın sıfıra indirildiği bir gelecek hayal olmaktan gerçeğe dönüşebilir\" dedi.

Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Amedi Camara konuşmasında çölleşmeyle mücadele, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, yoksullukla ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki büyük katkısı için Büyük Yeşil Duvar girişiminin Afrika kıtası için önemini vurguladı.

Küresel iklim değişikliği konusunda uluslararası tanınmış bir lider ve Paris Anlaşması’nın destekçisi olan Christiana Figueres, açılış konuşmasında bireysel motivasyona dayalı insan merkezli bir yaklaşımı savundu.

Dünya Tarımsal Ormancılık Merkezi Genel Direktörü Tony Simons, ormansızlaşma ve orman bozulmasının temel sebeplerini ele almada ikna edici savlar ortaya koydu ve çözümün ekonomik gerçeklerde aranması gerektiğini vurguladı. (Fotoğraf)