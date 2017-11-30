FAO: Kaktüsü yemek menülerine koymanın zamanı geldi 

İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Dünya Gıda Örgütü (FAO) kaktüsün son çare olarak gıda güvenliği için yararlı bir gıdaya ve yem olarak kullanılan bir ürüne dönüştürülebileceğini söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan açıklamada özellikle armut kaktüsün artık kurak alanlarda gıda ve hayvan yiyeceği için değerli bir varlık olarak düşünülebileceği vurgulandı.

FAO çoğu zaman göz ardı edilen bu doğal kaynağın daha stratejik ve verimli kullanılması için çiftçilere ve politika yapıcılara yardım etmek amacıyla zor ekilen bu bitkinin uzmanlarını bu alandaki bilgi ve birikimlerini bir arada toplamak için buluşturdu.

FAO tarafından yapılan açıklamaya göre kaktüslerin çoğu yenilemezken, Opuntia türleri -özellikle yabani bir zararlı ottan ziyade bir bitki gibi işlendiğinde- daha fazlasını sunabiliyor.

Armut kaktüsün etkin olarak nasıl yönetileceğine dair bilgiyi yaymak için FAO ve ICARDA (Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi) Armut Kaktüsün Bitki Ekolojisi, Yetiştirilmesi ve Kullanımı adlı bitkinin genetik kaynaklarını, fizyolojik özelliklerini, toprak tercihlerini ve zararlı böceklere karşı dayanıklılığına dair güncellenmiş yaklaşımını anlamaya yönelik kitabı kullanıma sürdü.

Kitap aynı zamanda bu bitkinin yemekte nasıl kullanılabileceğine dair ipuçları sunuyor. Bu zaten yerli Meksika’da yüzyıllardan beri yemeklerde kullanılırken artık Sicilya’daki gurme geleneğinde de güçlü şekilde yerleşiyor.

FAO Bitki Üretimi ve Koruma Birimi Direktörü Hans Dreyer “İklim değişikliği ve artan kuraklık riskleri sıradan kaktüsleri birçok bölgede temel bir bitki statüsüne yükseltmek için çok güçlü sebepler.” dedi.

Armut kaktüs yetiştirilmesi kuraklık, çorak topraklar ve yüksek sıcaklıklar karşısında giderek popüler olmaya başlıyor. Yerli Meksika’da kladod olarak da bilinen nopalitos’un yıllık kişi başı tüketimi 6,4 kilogramdır ve bu bölgede oldukça uzun bir geçmişe sahiptir.

“21. yüzyılda en önemli bitkilerden biri olacak”

Armut kaktüsün sıcaktan kurak iklimlerde iyi gelişme yeteneği, kaktüsü gıda güvenliği için önemli bir aktör yapıyor. Gıda sağlamalarının yanı sıra kaktüsler su depolar. Hektar başına 180 tona kadar su sağlayabilirler; bu da yetişkin beş ineğin ihtiyacı için yeterlidir.

Kuraklık zamanlarında kaktüs yetiştirilen çiftlilerde hayvanların hayatta kalma oranları çok daha yüksektir. ICARDA’nın Tunus merkezli araştırmacısı Ali Nefzaoui su kaynaklarına giderek artan baskı gelecekte kaktüsün “21. yüzyıl için en önde gelen bitkilerden birisi olacağını” söyledi. (Fotoğraflı)