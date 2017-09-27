FAO iklim değişikliğinin havyan hastalıklarına etkilerine cevap aramak için toplanıyor

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Avrupa Tarım Komisyonu yaklaşık 150 kamu görevlisi, teknik uzman ve sivil toplum temsilcisini iklimi değşikliğinin hayvan hastalıklarına etkisini tartışmak üzere Budapeşte’de buluşturuyor.

Ulusal sınırları aşan hayvan hastalıkları yeni değil ancak bu hastalıkların değişen iklim ve daha istikrarsız hava koşullarında nasıl hareket ettiği bir endişe kaynağı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) üye ülkelerin desteğiyle sınır aşan hayvan hastalıklarının tehdit oluşturmasını önleme çabalarına hız verirken bugün başlayan Avrupa Tarım Komisyonu’nda (ECA) bu konuya özel bir oturum düzenliyor.

İki gün sürecek 40. Avrupa Tarım Komisyonu; yaklaşık 40 ülkeden hükümet, sivil toplum, çiftçi birlikleri ve topluluk uzmanlarını temsil eden 150’den fazla katılımcıyı birçok durumu etkileyen bu önemli konuyu tartışmak üzere bir araya getiriyor. FAO’nun sosyal korumaya dair çalışmalarının ve toplumsal cinsiyet sorunlarının gözden geçirilmesi ise gündemin başka önemli konusu olacak.

Komisyon Sekreteri ve FAO Avrupa ve Orta Asya\'dan Sorumlu İklim Değişikliği ve Enerji Koordinatörü Reuben Sessa “ECA 1949’taki kuruluşundan bu yana teknik tartışmalar ve fikir alışverişi için bir forum işlevini görüyor. Ancak bu defa üye ülkelerimizin talebi doğrultusunda üzerinde yoğunlaşabileceğimiz bir konu seçildi. Bu daha derinlemesine tartışmalar yapmamıza imkân tanıyacak. Ayrıca bu seneki komisyon, ilk defa hükümetlerin oturuma katılmak üzere belirli uzmanları göndermesini sağladı.” dedi.

Çiftlik hayvanları ve iklim değişikliği,

Avrupa ve Orta Asya bölgesi, aşırı derecede heterojenik tarımsal ve ekolojik çevre yapılarına ve hayvan üretim uygulamalarına sahip olarak tanımlanıyor.

Sürüler Orta Asya bozkırlarında ve Balkan Dağlarının yamaçlarında otlanıyor. Çiftlik hayvanları yoğunlukla Orta ve Batı Avrupa’da yetiştiriliyor. Oturumun temel dokümanlarından birisine göre Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan orta enlemlerde çok yoğunlaşan nüfus karşılıklı olarak sınır aşan hayvan hastalıklarının yayılması için “epidemiyolojik İpek Yolu” sağlıyor.

Kuş gribi, Afrika domuz vebası ve son olarak yumrulu deri hastalıkları bölgede halen mevcut olmakla birlikte hayvan ve kamu sağlığı sistemlerine yük oluyor. İklim değişikliğinin patojenlerin ve onların hastalık taşıyıcılarının davranışını değiştirebileceği; hastalıklarının yayılmasını hızlandırabileceği ve hatta yeni hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açabileceği belirtiliyor.

“Bölgesel bir yaklaşım benimsememiz FAO’nun bir tavsiyesi” diyen Sessa, “gözlem ve teşhis için modern teknolojiler kullanmanın ve etkili ulusal politikalar benimsemenin çiftlik hayvanı salgınlarını önleyeceğini veya kontrolüne yardım edeceğini” kaydetti.

Artan ekonomik ve toplumsal maliyetleriyle birlikte hayvancılıkla ilgili başka bir olgu ise antimikrobiyal direnç olarak da bilinen; bulaşıcı hastalıklara karşı insan ve hayvan sağlığını koruma amaçlı ilaçların daha az etkili olması durumu. Antimikrobiyal direnç çevreye uyum sağlayarak doğal yollardan gelişebilir ama bugün artan bir oranda yayılıyor. Bu hızlanma antimikrobiyal ilaç tedavisinin aşırı veya uygunsuz kullanımından kaynaklanıyor.

Sınır aşan hastalıklarla birlikte, bilinçli karar verme, daha iyi stratejiler oluşturmak ve antimikrobiyal dirence karşı harekete geçmek için daha yoğun veri toplama ve analizlere ihtiyaç duyuluyor.

FAO, koordine edilen gözlem, erken uyarı, teşhis, risk analizi ve müdahaleleri desteklemek için hazır olduğunu yineledi.

Arkada kimseyi bırakmamak

Avrupa Tarım Komisyonu’na katılanlar FAO Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi’nin kırsal bölgelerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal koruma alanında nasıl ilerlediğini yakından görme fırsatı da bulacak. Komisyon atılacak adımları ve beklenen sonuçları tartışırken, türünde bir ilk olan 2016-17 bölgesel toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisi temel bir doküman görevi yapacak.

FAO toplumsal cinsiyet değerlendirme serisi tarafından başlıkları çıkarıldığı üzere, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerin kaynağı çoğu zaman toplumsal uygulamalara dayanıyor ve kırsaldaki kadınların kaynaklara ve mallara erişiminin engellenmesiyle yerleşik hale geliyor. Sorun konusunda farkındalık oluşturmak ilk adım olarak görülüyor ama bunun ekonomik güçlendirme politikalarıyla birlikte ele alınması gerektiğinin de altı çiziliyor.

FAO’nun 2018-2022 dönemi için bölgesel toplumsal cinsiyet eşitlik stratejisinin geliştirilmesi halen devam ediyor.