FAO: Gıda israfı ambalajlama teknolojisiyle azaltılacak

İstanbul, 23 Ocak (DHA) – Birleşmiş Miletler’in Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) “upakovka Moskova 2018” fuarında dünyanın daha az gıda israfı vizyonunu paylaştı ve bunu başarmak için bir yol haritası ortaya koydu. FAO\'nun yol haritasına göre gıda israfını azaltmak için gıda ambalajlama teknolojilerinden yararlanılacak.

FAO verilerine göre dünya genelinde tüm gıdaların üçte birine kadarı insanlar tarafından tüketilmeden önce bozuluyor veya israf ediliyor. Böylece gıda üretmek için kullanılan enerji, su, toprak ve diğer kaynaklar da israf edilmiş oluyor.

Bu bağlamda FAO ve fuar organizatörü Messe Düsseldorf bölgenin en büyük gıda paketleme fuarlarından birisi olan \"upakovka Moskova 2018\"de ambalaj sektöründeki teknolojik yeniliklerin gıda kaybı ve atığını nasıl düşürebileceğine ilişkin seminere öncülük etti.

FAO’nun Rusya Federasyonu İrtibat Ofisi Başkanı Eugenia Serova’nın yönettiği seminer gıda atığı ve kaybını azaltmak için tasarlanmış modern teknolojiler ve yenilikçi paketleme çözümleri üzerine yoğunlaştı. Sektör derneklerinin üst düzey temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve FAO uzmanları seminerde konuşmacılar ve katılımcı olarak yer aldı.

FAO Tarımsal Sanayi Yetkilisi ve gıda israfı uzmanı Robert van Otterdijk “Gıda atığı ve kayıpları konusunda giderek artan bir bilinç görüyoruz. Özellikle gıda ambalaj endüstrisi bu küresel soruna çözümler bulma noktasında büyük bir ilgi gösterdi.” diye konuştu.

Messe Düsseldorf İşleme ve Paketleme Küresel Portföy Direktörü Bernd Jablonowski “Rus gıda pazarı Avrupa\'da ikinci büyük pazarı ve dinamik bir büyüme gösteriyor. Bu büyük ülkede gıdaları dağıtmak ve bozulmaları engellemek için uygun bir paketleme zorunlu. Rusya\'daki paketleme teknolojisinin önde gelen fuar ve ambalajlama birliği olan upakovka, GIDAYI KORU fikrinin bilincini arttırmak ve aynı zamanda çözümleri konuşmak için ideal bir platform.” dedi.

FAO ve Messe Düsseldorf kısaca “GIDAYI KORU” olarak bilinen Gıda Kaybı ve Atığını Düşürmek için Küresel Girişim üzerine bağışçılar, uluslararası ajanslar, finans kurumları ve özel sektör ortaklarıyla işbirliği yapıyor.

Seminerde Stolypin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Musheg Mamikonyan, Unilever Sürdürülebilir İş ve Ortaklıklar Kıdemli Yöneticisi Irina Antyushina, Liliani CEO\'su Armen Nalbandyan, Soğutmalı Demiryolu Vagonları Operatörleri Derneği Başkanı Vitaliy Momot, Rusya İş Geliştirme Yöneticisi Olga Maxutova, Clariant Sanayi Geliştirme Müdürü Svetlana Smayls, SOEZM Geliştirme Direktörü Alexandre Zenkin, Rus Ekmek Fırını ve Pastacılık Grubu Başkanı Yurii Katsnelson ve Rusya PepsiCo Araştırma ve Geliştirme direktörü Sergey Perminov de konuşma yaptı. (Fotoğraflı)



Görüntü dökümü:

- FAO\'nun gıda israfı konusunda hazırladığı video içerik