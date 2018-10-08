FAO Gıda Fiyat Endeksi Eylül'de yüzde 1.4 düştü

İstanbul, 8 Ekim (DHA) – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, Eylül ayında Ağustos’a göre yüzde 1.4 düştü ve Eylül 2017’de izlenen düzeyin yüzde 7.4 altında gerçekleşti.

FAO’nun yayınladığı verilere göre Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 2.8 düştü. Düşüşün başta gelen nedeninin ABD’deki mahsülün çok yüksek olacağı beklentisiyle baskılanan mısır ithalat kotasyonlarındaki gerileme olduğu belirtilirken, pirinç ve buğdayın uluslararası fiyatları da Eylül’de düştü.

Buğday fiyatlarındaki düşüşün temelinde ise Rusya Federasyonu’ndan yapılan satış ve taşımanın güçlü seyrediyor olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Bitkisel Yağlar Endeksi düştü

Veriler ayrıca Bitkisel Yağlar Fiyat Endeksi’nin de Eylül’de yüzde 2.3 gerileyerek sekizinci aylık düşüşü gördüğünü ve son üç senenin en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

En sert düşüş ise palm yağı fiyatlarında gözlemlendi ve söz konusu düşüşün nedeninin ise önde gelen ihracatçı ülkelerdeki envanterlerin büyüklüğünün fiyat kotasyonları üzerinde oluşturduğu baskı olduğu belirtildi.

Palm yağı fiyat kotasyonları böylelikle geçen senenin aynı dönemindeki düzeylerinin yüzde 25 altında gerçekleşti.

Süt Ürünleri Endeksi düştü

FAO verilerinde ayrıca Süt Ürünleri Fiyat Endeksi’nin Eylül’de yüzde 2.4 düşerek aşağı yönlü eğilimini sürdürdüğü ve Et Fiyatları Endeksi revize edilmiş Ağustos değerinin bir miktar altında oluştuğu yer aldı.

Şeker Fiyat Endeksi yükseldi

Eylül 2017’deki düzeyinin yüzde 21 altında gerçekleşen Şeker Fiyat Endeksi ise Eylül’de Ağustos’a göre yüzde 2.6 arttı. Artışın temel nedeninin de, dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçısı olan Brezilya’da süregelen hasada dair gözlemlerin şeker kamışı rekoltesinin kurak koşullardan olumsuz etkilendiğini işaret etmesi olduğuna dikkat çekildi.

Hindistan ve Endonezya’da muson yağmurlarının mevsim normallerinin altında gerçekleşmesinin de uluslararası şeker fiyatlarındaki yukarı yönlü harekete destek oluşturduğu belirtildi.

FAO 2018 tahıl üretim öngörüsünü yükseltti

Yeni Tahıl Arz ve Talep Özeti raporunda ise FAO, 2018 küresel tahıl üretim miktarına dair tahmini 2,591 milyon tona yükseltti ve söz konusu rakamın, 2017’nin rekor yükseklikteki düzeyinin yüzde 2.4 altında olduğuna dikkat çekti.

Raporda ayrıca buğday rekoltesinin de Avustralya ve Kanada’da yağmur yağışının düşük miktarda gerçekleşmesi sebebiyle azalmasının beklendiği, ve Cezayir ve Rusya Federasyonu’nda izlenen mahsul artışının bu azalmanın etkisini zayıflatacağı öngörüldüğü yer aldı. Rapora göre ABD mısır üretiminin şimdiye kadar görülen ikinci en yüksek düzeyde gerçekleşmesi ve bu yükselişin Rusya’daki mahsüle dair aşağı yönlü revizyonların etkisini sınırlaması bekleniyor. Hindistan başta olmak üzere Asya’da çeltik ekiminin ise beklenenden daha büyük alanda gerçekleşmesi sonucunda, küresel pirinç üretiminin yüzde 1.3 artarak geçen senenin rekor düzeyini aşacağı tahmin ediliyor.

FAO’nun tahminlerine göre 2018-2019 sezonunda dünya çapında tahıl kullanımının, önceki sene için öngörülen düzeyin yüzde 1.1 üzerinde gerçekleşerek 2,647 milyon tona ulaşacağı belirtiliyor.

Küresel tahıl ticareti hacminin ise 417 milyon tona yaklaşması ve 2017-2018 sezonunda izlenen rekor düzeyin yaklaşık yüzde 1 altında gerçekleşmesi bekleniyor. FAO, buğday ve pirinçte uluslararası ticaret hacimlerinin düşeceği, mısır ticaretinde ise artış görüleceğini öngörüyor.

FAO son olarak, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu’nda buğday envanterlerinden önemli oranda kullanım yapılmasıyla, 2019 sezon kapanışında dünya tahıl stoklarının rekor yükseklikteki başlangıç düzeylerinin yaklaşık yüzde 7.0 gerisine düşerek 751.3 milyon ton düzeyine gerileyeceği öngörüsünde bulunuyor.