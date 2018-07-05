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Ekonomi

FAO eğitimleriyle Suriyeli sığınmacılara iş olanağı sağlıyor

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta olduğu Gaziantep’te eğitim programları düzenleyerek Suriyeli gençlere iş olanağı sağlıyor

05 Temmuz 2018 13:49

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta olduğu Gaziantep’te eğitim programları düzenleyerek Suriyeli gençlere iş olanağı sağlıyor.
Reliefweb\'in verilerine göre, FAO eğitimleri sayesinde bugüne kadar 900 kişi eğitildi ve katılımcıların çoğu iş buldu. FAO hedefini 2018\'in geri kalanı için ilave 650 kişi için ikinci bir aşama planlanladı ve mületicilerin yoğun olduğu illere de açılacaklarını belirtti.
FAO tarafından eğitilen yüzlerce Suriyeli mülteci bu sayede fuarlara katılıp, özel sektör şirketlerine tanıtıldı ve geliştirdikleri ağlar aracılığıyla da iş buldu.

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