FAO: Daha az israf, dijitalleşme, gezegene sahip çıkma

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iki yılda bir düzenlediği Avrupa Bölgesel Konferansı’nda 42 ülkeden katılan delegeler gıda ve tarımda yeni zorluklarla mücadeleyi ele alarak “Dijital teknolojilerden en iyi şekilde nasıl yararlanılabilir?”, “Gıda israfı ve kaybı nasıl ortadan kaldırılır?”, “Tarımın doğa ile birlikte çalışması nasıl garanti altına alınabilir?”, “Organik nasıl bir rol oynayabilir?” sorularına cevap arıyor.

FAO Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Vladimir Rakhmanin, “Bugün yapılan tartışmalara baktığımızda, bu yılki Bölgesel Konferans’ın gündeminin gerçekten anlamlı olduğunu söyleyebilirim. Voronej’de bu hafta, toplumsal cinsiyet, yoksulluk ve göç arasındaki kesişme, diğer yanlış beslenme biçimleriyle birlikte artan obezite oranları ve çok daha fazlası gibi en güncel konuları ele alıyoruz.” dedi.

Konferansın ikinci gününde düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı değişen iklimde sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri ele alındı.

“E-tarım” üzerine gerçekleşen tartışma bilgi ve iletişim teknolojilerinin, üretimden ticaret entegrasyonu ve piyasalara varıncaya kadar gıda sistemlerine uygulanması görüşüldü. FAO bir yandan dijital teknolojilerin benimsenmesini teşvik ederken aynı zamanda adil erişimin sağlanmasına ve küçük ölçekli çiftliklerin arkada bırakılmamasına büyük önem veriyor.

Organik tarım ve ulusal gıda sistemlerinde Coğrafi İşretler yoluyla kalitenin teşvik edilmesi özel bir oturumda ele alınırken oldukça dikkat çekti. Katılımcılar bölgedeki organik üretimin sunduğu fırsatları ve ülkelerin kültürel mirasının bir parçası olan gıdalardan nasıl yararlanabileceğini tartıştılar.

Rakhmanin, Rusya Tarım Bakanlığı ve Voronej Bölgesi hükümetinin lojistik ve misafirperverlik çabalarına atıfta bulunarak, “Katılım oranından, enerjik tartışmalardan ve ev sahiplerimizin özenli hazırlıklarından memnun olduk. Rusya ilk defa FAO Bölgesel Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Bunun unutulmaz olacağına inanıyorum” dedi.

Bölgesel konferansa FAO’nun Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki üye devletlerin tarım Bakanları veya diğer üst düzey yetkilileri katılırken, ilgili sivil toplum kuruluşları ve hükümetler arası kuruluşlar gözlemci olarak katılmaya davet edilebileceği duyuruldu.