FAO "Çiftçi Tarla Okulları"nı yaymak için platform başlattı

İstanbul, 15 Şubat (DHA) – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü\'nün (FAO) başlattığı tarımsal eğitim ve öğretime topluluk temelli bir yaklaşım olan Çiftçi Tarla Okulları karmaşık zorluklarla mücadele etmede küçük çiftçilere yardım sağlama özelliklerinden dolayı dünya genelinde giderek daha fazla talep görüyor.

Tipik bir Çiftçi Tarla Okulu (ÇTO) tarımsal üretim alanları için genel sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları bulunması için bir sezon boyunca düzenli olarak buluşan yaklaşık 30 kişiden oluşuyor. Öğretmenler varken okullar derse katılım yoluyla önemli bilgi üretmek üzere tasarlandılar. Bu katılım çok sayıda yenilikçi sosyal ve teknik becerinin geliştirilmesine olanak tanıyor.

1980\'lerin sonunda ilk Çiftçi Tarla Okulu’nu kuran FAO bugün 90\'dan fazla ülkede bu okulları destekliyor. Bunların 70 tanesi sadece Afrika\'da bulunuyor. Bu okulların şu an dünya çapında 12 milyondan fazla \"mezunu\" bulunuyor.

FAO yeni zararlıların bitki ve gıda güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğu Afrika’da tırtıl ile mücadelede küçük çiftçilerin basit, uygun maliyetli ve sürdürülebilir etkili yöntemler kullanmalarını sağlamak için Çiftçi Tarla Okulu girişimlerine ciddi anlamda güven duyuyor.

FAO Programlardan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Dan Gustafson, “Çiftçi Tarla Okulları karmaşık tarım ekosistemlerini yönetmek için ekolojinin anlaşılmasına dayanan sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunuyor ve insan merkezli kalkınmayı teşvik ediyor. Bu okullar hayata geçtiğinden bu yana yenilikler yaratıyor. Tarımda yeni zorluklara çözüm getirmek için sürekli öğrenme ve yeniliklere ihtiyaç var” diye konuştu.

Çiftçi Tarla Okulları geleneksel tarımsal yayım programlarının teknoloji transferi yaklaşımını, küçük çiftçilerin yönetim becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan daha geniş bir kırsal iletişim hizmetine etkili şekilde destek oluyor.

FAO, Çiftçi Tarla Okullarına artan talebe cevap olarak en iyi uygulamalara ve özel uzmanlığa erişimi kolaylaştırmak için 15\'den fazla ortak organizasyona sahip bir Küresel Çiftçi Tarla Okulu Bilgi Platformu kurdu.

FAO\'nun sürdürülebilir tarımın teşviki için geliştirdiği yedi yeni küresel bilgi ürününden ilki olan platformun amacı talebin arttığı bu dönemde Çiftçi Tarla Okullarının kalitesini güçlendirmek. Platform 100\'den fazla ülkeden uygulayıcılar için önemli kaynakların bir kütüphanesi, uzmanların çevrimiçi profilleri, bir haber servisi ve küresel bir e-posta tartışma grubunu içeriyor.

FAO Sürdürülebilir Tarım Stratejik Program Lideri Clayton Campanhola, “Küresel Bilgi Ürünleri; doğal kaynakların yönetimi, tarımsal biyoçeşitlilik, gelir, geçim kaynakları ve iklim değişikliğine adaptasyonu iyileştiren yollarla bitki, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin entegrasyon çabalarında yenilikçiliği teşvik ediyor ve ülkeleri destekliyor” dedi.

FAO ilk Çiftçi Tarla Okulu’nu bitki hastalıklarıyla mücadele için Entegre Zararlı Yönetimi’ni odak alarak 1989 yılında Güneydoğu Asya\'da kurdu. Topluma dayalı Çiftçi Tarla Okulu yöntemi; iklim değişikliği, toprak sağlığı, toprak ve su yönetimi, hayvancılık, felaket riskinin azaltılması, beslenme, işletme geliştirme ve pazar erişimi dahil olmak üzere geniş bir yelpazede diğer bitkiler ve meseleler için olumlu sonuçlar verdi.

Program çiftçilerin yetkinliklerini artırdı

Tarla okul programları Hindistan\'da Andhra Pradesh’de çiftçilere yer altı suyunun uygunluğunu anlayıp izlemelerine ve kurak mevsimlerde ekilecek bitkileri daha iyi seçmelerine yardım etti. Nepal\'de polen servislerinin değerine odaklanmak yüksek değerli sebze ve meyve yetiştirme kapasitelerini geliştirdi. Pakistan’ın Balochistan kentinde ise Çiftçi Tarla Okulu’na katılanlar mutfak bahçelerindeki beslenme ve ekonomik ürünleri iyileştirmenin yollarını aradılar. FAO önderliğindeki bir Çiftçi Tarla Okulu projesi sayesinde Çin\'in Yunnan eyaletinde pestisit kullanımı yaklaşık üçte bir oranında düştü.