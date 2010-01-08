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Yaşam

Fanteziler ilişkiyi ayakta tutuyor

Cinsel fantezi kelimesi bile bazılarını korkuturken, uzmanlar, fantezilerin ilişkileri ayaktta tuttuğunu söylüyor.

08 Ocak 2010 02:00

Cinsel fantezi kelimesi bile bazılarını korkuturken, uzmanlar, fantezilerin ilişkileri ayaktta tuttuğunu söylüyor.

Bazen çiftler arasında sorun olarak kabul edilse de cinsel fanteziler aslında ilişkilerin olmazsa olmazlarından. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar da  fantezilerin sapkınlık olarak görülmesinin büyük bir yanlış olduğunu söylüyorlar. Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İhsan Kahraman fantezi gerçeğini açıkladı.

Türk insanı cinsel fanteziler hakkında ne düşünüyor?

Cinsel Tıp Enstitüsü, hemen herkesin cinsel yaşantısında çok önemli bir yere sahip olan cinsel fanteziler hakkında 3000’e yakın denek üzerinde bir anket çalışması yaptı. Katılımcıların yüzde 90'ı "Bu sapkınlık değildir" derken, yüzde 95'i de aynı fikri paylaştı: Fantezi kurmak keyifli!

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin yaptığı bir ankette de, deneklerin yüzde 80'i fantezileri sırasında eşleriyle girdikleri cinsel ilişkiden daha fazla haz duyduğunu söylerken, ankete katılanların tamamı fantezilerin cinsel hayatlarında sorun yaratmadığını düşünüyordu.


Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha fazla fantezi kuruyor?

Erkeklerin kadınlardan çok daha fazla fantezi kurduğu ve bu fantezilerin genelde mastürbasyon esnasında kurulduğu bir gerçektir. Erkekler cinsellik konusunda daha fiziksel yönlere önem verdiklerinden onların kafalarında imaj yaratmaları, vücut hatlarını netleştirmeleri, hayal ettikleri kişi tarafından baştan çıkarılmayı fantezi haline getirmeleri olağandır. Erkekler için fantezi kurmak genelde cinsel organlarıyla ilgili olup, açık ve net imaj görebilmeleriyle ilgilidir.

Kadınlar erkeklere nazaran daha az fantezi kurarlar. Fantezi kuran kadınlar görsel imajlara ve cinsel organlara daha az önem verirler. Onların fantezileri genelde duygu ve romantizm yüklüdür. Kadınlar genellikle önceki cinsel deneyimlerini düşünme eğilimindedir. Fantezilerinde daha çok duygusal ve romantik anları canlandırır, cinsel organlara ve bedensel imajlara daha az yer verirler. Erkekler ise hayatlarında hiç denemedikleri şeyleri hayal edebilirler.

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