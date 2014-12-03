Fantastik Türk filmleri bu festivalde!

2011 yılından bu yana Ankara Kısa Filmciler Derneği bünyesinde düzenlenen Fantasturka “Türk İşi Fantastik Filmler Festivali” bu yıl 3. kez düzenleniyor. Festivalde, bir dönemin fantastik Türk filmleri yeniden beyaz perdeyle buluşacak.

Festival boyunca, 1950'lerden günümüze kadar çekilen, ancak çoğu izleyici ile buluşamayan 3000'e yakın film dönemin yaşayan tanıkları ile birlikte izleyici ile buluşacak. 12 Filmlik “Türk İşi Fantastik Filmler” seçkisinin yanı sıra, “Türk İşi Western-Kovboy-Aksiyon” uyarlamaları da festival seçkisinde yer alacak.

12- 13- 14 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Fantasturka, 17- 18- 19- 20 Aralık 2014 tarihleri arasında ise Ankara'da sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 2014 yılında Ankara ve İstanbul olmak üzere iki şehirde düzenlenecek olan Fantasturka, her yıl bir şehri gösterim programına ekleyecek.

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'Türk İşi Fantastik Hikaye'

Festivalin sosyal medya kanalları üzerinden etkileşimli olarak “Türk İşi Fantastik Hikâye” adı altında fantastik bir hikâye oluşturulacak. Festival katılımcıları ve sosyal medya takipçileri tarafından yazılacak olan bu hikâyeye usta isimler tarafından son şekli verilecek ve hikâye festivalin son günü tüm festival katılımcıları ile paylaşılacak.

Festival teaser’ı ‘Vahşi Kan’

Festival kapsamında gerçekleştirilen projelerden birisi de, Fantastik Türk Filmlerinin yeniden çizilerek uyarlanması oldu. Mehmet Volkan Çomak tarafından gerçekleştirilen projede 1975 yapımı, Çetin İnanç'ın yönetmenliğini yaptığı Hollywood Uyarlaması Vahşi Kan filmi yeniden çizilip yorumlanarak festival teaser’ı haline getirildi. Festival kapsamında birçok fantastik film uyarlamaları ve çizim örnekleri izleyicinin beğenisine sunulacak.

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Gösterim programı

Bu yıl 12 filmin yer alacağı gösterim programı, 1953- 2014 yılları arasında çekilen filmleri kapsayacak. Festivalde gösterilecek filmler şöyle:

Atını Seven Kovboy (Aram Gülyüz-1974), Dabbe Zehr-i Cin (Hasan Karacadağ-2014), Drakula İstanbul'da (Mehmet Muhtar-1953), Dünyayı Kurtaran Adam (Çetin İnanç-1982), Kara Murat Şeyh Gabbara Karşı (Ernst Hofbauer, Natuk Baytan-1976), Ölümün Nefesi- La Mano Che Nutre La Morte (Sergio Garrone-1974), Sihirbazlar Kralı Mandrake Killing'in Peşinde (Oksal Pekmezoğlu- 1967), Tarkan Altın Madalyon (Mehmet Aslan- 1972), Vahşi Kan (Çetin İnanç- 1983), Yılmayan Şeytan (Yılmaz Atadeniz-1972), Zagor- Kara Bela (Nisan Hançer-1971), Şeytan- The Turkish Excorcist (Metin Erksan-1973).

Film gösterimleri, Ankara Kısa Filmciler Derneği tarafından, 12-14 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul/Kadıköy- Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 18-21 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara/ Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek.

Sinemacılarla söyleşiler

Festival kapsamında yer alan filmlerin hayatta kalan son temsilcilerinin katılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek. Dünyayı Kurtaran Adam - Çetin İnanç, Zagor - Levent Çakır, araştırmacı gazeteci Ali Murat Güven, son dönem korku sinemasının en önemli temsilcilerinden Dabbe Zehr-i Cin filminin yönetmeni Hasan Karacadağ, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Kaya Özkaracalar’ın yer alacağı söyleşilerde moderatörlüğü Ege Görgün ve Utku Uluer üstlenecek. Ayrıca festival danışma kurulunda yer alan alternatif “Yeşilçam Kültürü” sitesi sinematikyesilcam.com sitesinin kurucusu ve editörü olan Uluer’in fantastik, korku, western, kovboy filmlerindeki sahnelerden ve afişlerden hazırladığı kolay çalışmaları da festivalde sergilenecek.

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